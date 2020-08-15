«Рубин» — «Урал»: прямой эфир, где смотреть онлайн-трансляцию, по какому каналу покажут
15 августа «Рубин» и «Урал» сыграют в матче 2-го тура РПЛ. Начало — в 15:30 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч! Футбол 1».
Эксперты считают фаворитом гостей: сделать ставку на победу «Рубина» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.24. Успех «Урала» оценён букмекерами коэффициентом 3.70.
Букмекеры не уверены, что матч РПЛ 15 августа «Рубин» — «Урал» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.25, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.79. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.50.
Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.97. Наиболее вероятный счёт матча — ничья 1:1 (5.85) и 1:0 в пользу «Рубина» (6.10).
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Соперники в первом туре синхронно проиграли дома московским клубам со счётом 0:2.
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