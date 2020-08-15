ЦСКА — «Тамбов»: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч 2-го тура РПЛ

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч 2-го тура РПЛ ЦСКА — «Тамбов».
Ставка: победа ЦСКА всухую за 2.26.
«Армейцы» по-прежнему часто и много забивают. При этом они стали ещё сыграннее, что положительно сказывается не только на атаке, но и на обороне. После домашнего разгромного поражения от «Зенита» в 23-м туре прошлого сезона было проведено девять поединков (с учётом товарищеских встреч), в которых было пропущено лишь три мяча. К слову, все с пенальти.
Потрясающая надёжность, с учётом обилия молодых исполнителей и дисквалификаций. «Тамбов» выглядит бодренько, но осадить красно-синих на выезде ему просто не хватит ресурсов. Мы бы проверили победу хозяев всухую за заманчивый коэффициент 2.26. Альтернативный вариант — П1 с форой (-1) за 1.78.
Забывать о статистике личных встреч тоже не стоит. В обоих матчах прошлого сезона ЦСКА выиграл всухую — 2:0. Чего-то похожего ждём и на этот раз. Гости упрутся и создадут определённые проблемы, однако до набора очков не дотянутся".
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