ЦСКА — «Тамбов». Прогноз: Чалов, Акинфеев и Марио Фернандес закрепятся в лидерах РПЛ

15 августа ЦСКА примет «Тамбов» в матче 2-го тура чемпионата России, букмекеры уже дали прогноз. Начало игры — в 18:00 мск. Эксперты считают фаворитом хозяев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.48. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 7.90.

Букмекерские коэффициенты на матч чемпионата России ЦСКА — «Тамбов»

Букмекеры считают, что матч РПЛ ЦСКА — «Тамбов» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.93, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.06. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.10. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.82.

Анализ и прогноз матча 2-го тура РПЛ ЦСКА — «Тамбов» (15.08.2020)

Не успели болельщики отметить завершение сезона-2019/2020, как начался новый. Пандемия коронавируса внесла свои коррективы. Первый тур несколько растянулся на четыре дня и завершился 11 августа, а уже 14 августа стартовал второй. Продолжить программу 15-го числа предстоит сразу десяти клубам, среди которых затесались ЦСКА и «Тамбов».

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Московские «армейцы» начали сезон с мажорной ноты. Получилось на знакомой «Арене Химки» обыграть местные «Химки», которые после долгих скитаний, сомнений и шума в новостных лентах вернулись в высший российский дивизион. Виктор Гончаренко начал матч без единого легионера и одержал уверенную победу со счётом 2:0.



Тот вечер получился для красно-синие богатым на события. Тут и гол Константина Кучаева, который последний раз забивал ещё в ворота «Манчестер Юнайтед», и гол Алана Дзагоева, который до сих пор старается набрать нужные кондиции после длительного отсутствия.



Также стоит отметить дебют новичка команды Адольфо Гайча, угодившего в перекладину в концовке встречи. Аргентинский форвард пока не готов на все 90 минут, но произвёл хорошее впечатление. Скорее всего, он немного подтянул кондиции и теперь получит чуть больше времени. Алан Дзагоев также избежал травмы, хотя тренерский штаб может его поберечь.

«Вашингтон» — «Айлендерс». Прогноз: Овечкин, Кузнецов и Ковальчук нанесут ответный удар В первом матче «столичные» умудрились проиграть, ведя с разницей в две шайбы.

«Тамбов», оставшись в РПЛ на ещё один сезон, явно встал не с той ноги. В первом туре на стадионе в Саранске, где клуб теперь будет проводить домашние матчи, он потерпел поражение от «Ростова». Единственный гол забил Павел Мамаев, пополнивший стан ростовчан в прошлом сезоне после завершения тюремной эпопеи.



Тут надо бы сказать, что тамбовцы смотрелись крайне неплохо на фоне гостей. Они даже чаще били по воротам. А новый голкипер опытнейший Сергей Рыжиков, заменив ушедшего Шелию, не раз выручал свою новую команду.



Впрочем, для результата этого оказалось мало. Сетовать на невезение можно, но скорее тут просто сказалась разница в классе исполнителей. А столичный ЦСКА на данный момент выглядит поувереннее подопечных Валерия Карпина. Так что мы бы не стали ждать от «волков» сюрприза в предстоящем поединке.

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«Армейцы» по-прежнему часто и много забивают. При этом они стали ещё сыграннее, что положительно сказывается не только на атаке, но и на обороне. После домашнего разгромного поражения от «Зенита» в 23-м туре прошлого сезона было проведено девять поединков (с учётом товарищеских встреч), в которых было пропущено лишь три мяча. К слову, все с пенальти.

Потрясающая надёжность, с учётом обилия молодых исполнителей и дисквалификаций. «Тамбов» выглядит бодренько, но осадить красно-синих на выезде ему просто не хватит ресурсов. Мы бы проверили победу хозяев всухую за заманчивый коэффициент 2.26. Альтернативный вариант — П1 с форой (-1) за 1.78.



Забывать о статистике личных встреч тоже не стоит. В обеих играх прошлого сезона ЦСКА победил всухую, а именно — со счётом 2:0. Чего-то похожего ждём и на этот раз. Гости упрутся и создадут определённые проблемы, однако до набора очков не дотянутся.

Прогноз и ставки на матч чемпионата России ЦСКА — «Тамбов» 15 августа 2020 года

«Тамбов» заслуженно остался в РПЛ на следующий сезон, да и в первом туре выглядел бодренько. Вот только ЦСКА в последнее время крайне хорош, к тому же на его стороне родные стены и непривычная для последнего времени надёжность в обороне. Набирает форму Гайч, избежал травмы Дзагоев. Так что мы бы не стали ждать от гостей сюрприза.



Ставка: победа ЦСКА всухую за коэффициент 2.26.



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