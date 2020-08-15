Эксперты оценили шансы Месси покинуть «Барселону» и назвали следующий клуб Лионеля

14 августа в четвертьфинале Лиги чемпионов сезона-2019/2020 «Бавария» со счётом 8:2 разгромила «Барселону». В СМИ появилась информация, что Лионель Месси решил покинуть стан каталонцев. Эксперты оценили шансы на такое развитие событие и назвали следующий возможный клуб аргентинца.
Сделать ставку «уход Месси из «Барселоны» до 1 июля 2021 года» можно за 2.30. Пари на сумму 1000 рублей принесёт 2300 рублей при удачном исходе.
Если к 1 июля 2021 года Лионель всё ещё будет игроком сине-гранатовых, зайдёт ставка с коэффициентом 1.50.
Букмекеры считают «Манчестер Сити» главным претендентом на Месси. Переход аргентинца к «горожанам» оценён коэффициентом 3.60.
Ниже оценены шансы «Интера» (коэффициент 4.00), любого аргентинского клуба (5.50), «Ювентуса» (6.50), «ПСЖ» (8.50) и представителей американской лиги MLS (15.00).
Делайте ставки в Бетмастере: конкурс на 300 000 рублей, бесплатное участие, статистика прогнозов и таблица лидеров. Подходит опытным игрокам, начинающим прогнозистам и тем, кто никогда не делал ставки.
- 15 августа 2020
-
19:30
-
19:15
-
19:00
-
18:45
-
18:30
-
18:20
-
18:15
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:15
-
17:07
-
17:00
-
16:45
-
16:30
-
16:15
-
16:10
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:15
-
15:10
-
15:05
-
15:00
-
14:45
-
14:35
-
14:30
-
14:25
-
14:15
-
14:10
-
14:05
-
14:00
-
13:50
-
13:45
-
13:35