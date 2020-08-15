Эксперты оценили шансы Месси покинуть «Барселону» и назвали следующий клуб Лионеля

14 августа в четвертьфинале Лиги чемпионов сезона-2019/2020 «Бавария» со счётом 8:2 разгромила «Барселону». В СМИ появилась информация, что Лионель Месси решил покинуть стан каталонцев. Эксперты оценили шансы на такое развитие событие и назвали следующий возможный клуб аргентинца.

Сделать ставку «уход Месси из «Барселоны» до 1 июля 2021 года» можно за 2.30. Пари на сумму 1000 рублей принесёт 2300 рублей при удачном исходе.

Если к 1 июля 2021 года Лионель всё ещё будет игроком сине-гранатовых, зайдёт ставка с коэффициентом 1.50.

Букмекеры считают «Манчестер Сити» главным претендентом на Месси. Переход аргентинца к «горожанам» оценён коэффициентом 3.60.

Ниже оценены шансы «Интера» (коэффициент 4.00), любого аргентинского клуба (5.50), «Ювентуса» (6.50), «ПСЖ» (8.50) и представителей американской лиги MLS (15.00).



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