«РБ Лейпциг» — «ПСЖ»: прямой эфир, где смотреть онлайн-трансляцию, по какому каналу
18 августа «РБ Лейпциг» сыграет с «ПСЖ» в матче полуфинала Лиги чемпионов. Начало — в 22:00 мск. В прямом эфире встречу покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 1».
Эксперты считают фаворитом французов: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.86. Успех немцев оценён букмекерами коэффициентом 4.45. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 4.15.
Букмекеры считают, что матч плей-офф Лиги чемпионов «РБ Лейпциг» — «ПСЖ» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за — за 1.68, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.46. Если забьют немцы, сыграет коэффициент 1.36. Гол французов доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.11.
Проход «РБ Лейпциг» идёт за 2.88, проход «ПСЖ» — за 1.42.
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