«Милуоки» — «Орландо»: прогноз и ставка на 1-й матч серии плей-офф НБА

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч НБА «Милуоки» — «Орландо».

Ставка: победа «Бакс» с форой (-4 очка) в первой четверти за 1.90.

«Мэджик» будут умирать в защите, а в атаке нагружать Николу Вучевича. Если Вуч встанет с удачной ноги, а хотя бы у парочки из квартета Огастин-Фурнье-Росс-Гордон полетит, появятся шансы зацепиться. При любых других раскладах «Бакс» просто прибьют оппонента за счёт индивидуального таланта и глубины ростера.



В прошлом году «Орландо» украл в первом раунде одну победу у «Торонто». На что-то подобное подопечные Стива Клиффорда могут рассчитывать и на этот раз. С топ-клубами они цепляются крайне редко. Все четыре очные встречи в сезоне остались за «оленями», всякий раз разница составляла как минимум девять очков, а «Мэджик» стабильно набирали от 91 до 101 балла.



Чего-то подобного следует ждать и на этот раз. «Милуоки» не будет включаться на полные обороты и гнаться за разгромным счётом, силы потребуются позже. Скорее всего, фаворит постарается провернуть свой любимый трюк: быстро получить преимущество, а дальше поберечь лидеров.



Стоит рассмотреть П1 с форой (-4 очка) в первой четверти за 1.90. «+4», «+12», «+11» и «+5» — именно столько подопечные Майка Буденхольцера привозили сопернику после стартовых 12 минут в очных встречах минувшей регулярки. Лезть в большие форы опасно, более-менее вменяемо смотрится разве что П1 + тотал меньше 226.5 очка за 2.02.



Во всех четырёх поединках обходилось без высочайшей результативности — 123:91, 110:101, 111:100 и 111:95. Ну и ИТМ 105.5 очка «Орландо» за 2.04 с точки зрения математики выглядит недурно. Единственное опасение — если «Бакс» быстро снимут все вопросы, выпустят резервистов и станут играть без обороны".