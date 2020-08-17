«Милуоки» — «Орландо». Прогноз: Адетокунбо, Миддлтон и Брук Лопес разнесут аутсайдера

В четырёх очных встречах сезона «Бакс» неизменно побеждали с разницей как минимум в девять очков.

18 августа в матче первого раунда плей-офф НБА «Милуоки Бакс» встретится с «Орландо Мэджик». Начало игры — в 20:30 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом номинальных хозяев: поставить на победу «Милуоки» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.13, успех «Орландо» идёт у букмекеров за 7.80.

Коэффициенты букмекеров на 1-й матч серии плей-офф НБА «Милуоки» — «Орландо»

Букмекеры уверены, что матч НБА «Милуоки Бакс» — «Орландо Мэджик» 18 августа не будет результативным: тотал больше 227.5 очка идёт за 2.03, а тотал меньше 227.5 очка — за 1.73. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 23.0.

Анализ и прогноз матча НБА «Милуоки Бакс» — «Орландо Мэджик» (18.08.2020)

Самый ранний матч вторника, который начнётся в максимально удобное время для европейской части России. Он же, к сожалению, самый предсказуемый. «Орландо» — типичный пример крепкого середняка, который прекрасно знает свои козыри. Как правило, эта команда душит таких же середняков и аутсайдеров, но крайне редко обыгрывает топ-клубы.

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«Мэджик» — это прежде всего медленный темп, пятое место с конца в НБА по количеству владений в среднем за игру. И защита, которая находится на вполне крепком уровне (делят десятую строчку по эффективности обороны с «Бруклином»). На этом козыри заканчиваются и начинаются слабости.

Состав атлетичный и габаритный, никаких проблем с длиной рук и скоростью. А вот в атаке всё гораздо печальнее. Есть Никола Вучевич — опытный центровой с мягкой кистью и большими проблемами в обороне. Плюс Эван Фурнье и Аарон Гордон — в удачный день способны набрать 20-25 очков, но стабильностью не отличаются.

И Терренс Росс — классическая зажигалка со скамейки: выйти на 25-30 минут, совершить 12-15 бросков. Он вполне тянет на икс-фактор, способный украсть один матч в серии. Но не более того. Все остальные исполнители либо слишком сырые, либо слишком ограниченные. Потолок нынешнего «Орландо» известен более-менее всем, кто следит за НБА.

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Вдобавок ко всему травму колена получил Джонатан Айзек, его защита сильно пригодилась бы в плей-офф. А ведь биться придётся с лучшей командой Восточной конференции. С действующим MVP в составе. Которая остановилась в шаге от большого финала в минувшем сезоне, и теперь очень хочет совершить этот самый шаг.

«Мэджик» будут умирать в защите, а в атаке нагружать Николу Вучевича. Если Вуч встанет с удачной ноги, а хотя бы у парочки из квартета Огастин-Фурнье-Росс-Гордон полетит, появятся шансы зацепиться. При любых других раскладах «Бакс» просто прибьют оппонента за счёт индивидуального таланта и глубины ростера.

В прошлом году «Орландо» украл в первом раунде одну победу у «Торонто». На что-то подобное подопечные Стива Клиффорда могут рассчитывать и на этот раз. С топ-клубами они цепляются крайне редко. Все четыре очные встречи в сезоне остались за «оленями», всякий раз разница составляла как минимум девять очков, а «Мэджик» стабильно набирали от 91 до 101 балла.

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Чего-то подобного следует ждать и на этот раз. «Милуоки» не будет включаться на полные обороты и гнаться за разгромным счётом, силы потребуются позже. Скорее всего фаворит постарается провернуть свой любимый трюк: быстро получить преимущество, а дальше поберечь лидеров.

Вариантов несколько. Можно проверить тотал меньше 31.5 очка Янниса Адетокунбо за 2.08. Коэффициент хороший, защита у соперника — тоже, а главное — грек вряд ли получит огромное количество игрового времени. Вот статистика действующего MVP в нынешнем сезоне против «Орландо»: 29 очков, 32 и 18. Ещё одну игру он пропустил.

Также стоит рассмотреть П1 с форой (-4 очка) в первой четверти за 1.90. «+4», «+12», «+11» и «+5» — именно столько подопечные Майка Буденхольцера привозили сопернику после стартовых 12 минут в очных встречах минувшей регулярки. Лезть в большие форы опасно, более-менее вменяемо смотрится разве что П1 + тотал меньше 226.5 очка за 2.02.

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Во всех четырёх поединках обходилось без высочайшей результативности — 123:91, 110:101, 111:100 и 111:95. Ну и ИТМ 105.5 очка «Орландо» за 2.04 с точки зрения математики выглядит недурно. Единственное опасение — если «Бакс» быстро снимут все вопросы, выпустят резервистов и станут играть без обороны.

Прогноз и ставки на матч НБА «Милуоки Бакс» — «Орландо Мэджик» 18 августа 2020 года

Команды находятся на принципиально разном уровне. Если «Милуоки» сыграет в свою силу, то спокойно победит. «Орландо» ставит на медленный темп и оборону, а вот с атакой всё очень печально. Скорее всего, «Бакс» не станут включаться на полные обороты и поберегут лидеров, но всё равно добудут победу без лишних осложнений.

Ставка №1: ИТМ 31.5 очка Янниса Адетокунбо за 2.08.

Ставка №2: победа «Милуоки» в первой четверти с форой (-4) за 1.90.