«Сочи» — «Рубин»: прогноз Егора Титова на матч 3-го тура РПЛ

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Сочи» — «Рубин» в 3-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021.



Ставка: пенальти в матче за 2.62.



«Непростые матчи команды провели в предыдущем туре. «Химки» показали, что их рано сбрасывать со счетов. Они сыграли грамотно, раскрепощённо, и «Сочи» пришлось в итоге отыгрываться. Да, с этой задачей команда справилась, но взять три очка не удалось, хотя многие были уверены в победе южан.



«Рубин» за два тура набрал всего 1 очко. Не на такой старт рассчитывали казанцы, учитывая, что начинали с двух домашних встреч. Ещё и удаление в каждом матче. Теперь придётся играть без Меркулова. Да и Слуцкого снова не будет на скамейке. Но надо преодолевать эти сложности.



Обе команды ещё не выигрывали в этом сезоне. И, конечно, они будут стараться победить в этой встрече. Уверен, что напор будет серьёзный с обеих сторон, будут футболисты лезть в штрафную, обострять. Техничные ребята есть в составе и у тех и у других. В особенности это можно говорить про «Рубин», у которого и Игнатьев есть, и Кварацхелия. VAR у нас работает, и с ним количество пенальти выросло. «Сочи» вот уже два пенальти бил, «Рубин» тоже пробил в игре с «Уралом». Так что и здесь попробовал бы взять пенальти», — сказал Титов.



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«Сочи» — «Рубин». Прогноз: Слуцкий, Дюпин и Кварацхелия снова останутся без победы «Рубин» после скандального старта мотивирован, но «Сочи» не проигрывает дома уже шесть игр.