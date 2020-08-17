«Сочи» — «Рубин». Прогноз: Слуцкий, Дюпин и Кварацхелия снова останутся без победы

18 августа «Сочи» примет «Рубин» в матче 3-го тура чемпионата России. Начало игры — в 18:00 мск. Эксперты не могут выделить явного фаворита: поставить на победу хозяев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.59. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 3.14. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.36.

Букмекерские коэффициенты на матч чемпионата России «Сочи» — «Рубин»

Букмекеры считают, что матч РПЛ «Сочи» — «Рубин» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.50, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.66. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.36. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.46

Анализ и прогноз матча 3-го тура РПЛ «Сочи» — «Рубин» (18.08.2020)

Не успели болельщики отметить завершение сезона-2019/2020, как начался новый. Пандемия коронавируса внесла свои коррективы. 8 августа состоялись первые матчи. РПЛ стремительно набирает ход: два тура позади, на носу третий.

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Открыть программу 18 августа предстоит сразу трём парам, среди которых затесались «Сочи» и «Рубин», успевшие стать героями скандальных заголовков. Стартовый свисток раздастся 18:00 мск, игра пройдёт на сочинском стадионе «Фишт».



Сочинцы за два тура в Российской Премьер-Лиге успели набрать два балла и зависли в середине таблицы. Сперва получилось ограбить в столице страны местный «Спартак». Встреча завершилась со счётом 2:2, но тут стоит вспомнить, что оба своих мяча гости оформили после неоднозначных пенальти.



В прошлом же матче «барсы» принимали вернувшиеся после долгих скитаний в ФНЛ «Химки» и скатали с ними трудовую ничью (1:1). Матч получился примерно равным как по игре, так и по цифрам. Химчане даже открыли счёт, но потом хозяева сумели перетянуть на себя одеяло и отыграться.

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Обновлённый «Рубин» в первом туре успел пошуметь в домашнем матче с «Локомотивом». Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу москвичей. Но тут надо отметить непонятную ситуацию с арбитрами и два удаления хозяев: вышедшего на замену защитника Бегича и главного тренера Леонида Слуцкого.



В прошлом матче с «Уралом» (1:1), который для казанцев тоже стал домашним, командой вместо дисквалифицированного Слуцкого руководил Олег Веретенников, но спокойнее от этого не стало. Тут и два пенальти, и два удаления на двоих, и целая россыпь жёлтых карточек. А основными героями стали вратари.



Впрочем, теперь новый главный тренер «Рубина» сможет вернуться на своё законное место у кромки поля. А под руководством Слуцкого казанский клуб сильно изменился. Сейчас, несмотря на все казусы, он показывает вполне симпатичный футбол. Не хватает только реализации.

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К слову, за 10 последних официальных поединков случилось только три поражения: дважды от «Локо» и один раз от «Спартака». При этом пропущено мячей было не так много — девять. Так что перспективы у сочинцев в предстоящем поединке не такие уж безоблачные.

В то же время под руководством Владимира Федотова «Сочи» тоже демонстрирует крайне нестыдную игру, особенно на своём поле. Клуб из курортного города не проигрывает дома уже шесть матчей кряду. А при таких раскладах ничья за увесистый коэффициент 3.36 смотрится интересно. Соперники плюс-минус равны.

Прогноз и ставки на матч чемпионата России «Сочи» — «Рубин» 18 августа

Обе команды сейчас демонстрируют неплохую игру, но на двоих набрали в стартовых турах всего три очка. Фаворита тут выделить трудно. «Рубин» должен быть ещё злее после эмоционального старта, да и состав у казанцев покрепче. Зато за «Сочи» своё поле. Между прочим, клуб не проигрывает дома шесть матчей кряду. Ничья при таких раскладах выглядит интересно.



Ставка: ничья за коэффициент 3.36.



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