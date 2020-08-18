«Айлендерс» — «Вашингтон»: прямой эфир, где смотреть онлайн-трансляцию 4-го матча НХЛ
19 августа в четвёртом матче первого раунда плей-офф НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс» встретится с «Вашингтон Кэпиталз». Начало — в 3:00 мск.
Эксперты считают фаворитом номинальных хозяев: поставить на победу «Вашингтона» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.73, успех «Айлендерс» идёт у букмекеров за 2.50.
Букмекеры уверены, что матч НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс» — «Вашингтон Кэпиталз» 19 августа не будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 2.25, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 1.79. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.55.
Итоговый успех «Вашингтона» идёт за 2.07, а успех «Айлендерс» — за 1.92.
Счёт в серии — 3-0 в пользу «Айлендерс». В прямом эфире встречу покажет сервис «Яндекс.Эфир».
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