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«Динамо» — «Ростов»: прямой эфир, где смотреть онлайн трансляцию, по какому каналу покажут

«Динамо» — «Ростов»: прямой эфир, где смотреть онлайн трансляцию, по какому каналу покажут
Ставки / Прогнозы 0

Сегодня, 19 августа, «Динамо» примет «Ростов» в матче 3-го тура чемпионата России. Начало игры — в 19:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ».

Эксперты в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение хозяевам: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.54. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 3.30. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.26.

Букмекеры уверены, что матч РПЛ «Динамо» — «Ростов» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.68, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.59. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.42. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.55.

Если отличиться смогут обе команды, сыграет коэффициент 2.26.

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За восемь последних встреч с «Ростовом» дома бело-голубые проиграли один раз.
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