«Бордо» — «Нант»: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч 1-го тура Лиги 1

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч Лиги 1 «Бордо» — «Нант».

Ставка: «Бордо» не проиграет + тотал меньше 2.5 мяча за 1.90.

«По большому счёту, составы у соперников накануне первого тура нового розыгрыша Лиги 1 сопоставимы с составами прошлого сезона. А потому вполне можно оттолкнуться от тех результатов. Любопытно, что «Бордо» за 13 игр на своём поле в прошлом сезоне пропустил всего лишь 12 мячей, а забил целых 19.



У «Нанта» с выездами было всё достаточно неплохо, но результативностью команда не отличалась: чуть больше гола в среднем за матч. Для середняка неплохо, но не более того. Так что мы бы не стали ждать града голов в первом после длительного простоя поединке.



Стоит также обратить внимание на статистику личных встреч. Дело в том, что на своём поле в Лиге 1 «жирондинцы» не уступают «канарейкам» уже шесть матчей кряду. Так что вполне можно подумать над комбинированной ставкой 1Х + тотал меньше 2.5 мяча за коэффициент 1.90».