«Бордо» – «Нант»: прогноз Владимира Чаплыгина на матч Лиги 1

Профессиональный гандикапер Владимир Чаплыгин дал прогноз на стартовый матч 1-го тура чемпионата Франции по футболу «Бордо» – «Нант».



Ставка: минимум 2 мяча в матче за 1.67.



«В линии на первый матч нового сезона французского чемпионата моё внимание привлёк довольно высокий коэффициент на тотал больше 1.5 гола. Обычно такой исход букмекерские аналитики оценивают не так щедро, как сейчас. Видимо, на коэффициент 1.67 повлиял тот факт, что в трёх из пяти последних встреч между «Бордо» и «Нантом» забивался только один мяч.



Теперь давайте посмотрим на статистику прошлого сезона. Свой родной чемпионат французы до конца не доиграли, поэтому будем судить по тому, что есть. После 280 проведённых матчей среднее количество голов равнялось 2.52. В домашних поединках «Бордо» забивал по 1.46 за игру, а результативность «Нанта» в гостях составляла 1.21. В сумме получается довольно неплохой показатель.



Но куда важнее не забитые голы, а количество ударов в створ и в сторону ворот. «Бордо» в родных стенах в среднем за матч наносил 11.85 удара, из них 4.31 — в створ. «Нант» на выезде делал 11.42 удара, из них в створ — 3.57. В прошлом сезоне во французской Лиге 1 соотношение ударов к голам составляло 9.69, а ударов в створ к забитым мячам – 3.3. Путём нехитрых подсчётов получается, что от предстоящего матча можно ждать как минимум два гола. На фоне таких статистических выкладок коэффициент на тотал больше 1.5 выглядит явно завышенным», — сказал Чаплыгин.



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«Бордо» — «Нант». Прогноз: вялое, но долгожданное возвращение «Лиги фермеров» Французский чемпионат не отличается высокой результативностью, а тут ещё и огромная пауза.