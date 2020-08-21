Бой Вадим Немков — Райан Бейдер, во сколько смотреть и какой прогноз
Сегодня, 21 августа, на турнире Bellator 244 за титул чемпиона в полутяжёлом весе сразятся россиянин Вадим Немков и чемпион организации в двух весовых категориях Райан Бейдер из США. Начало боя — не ранее 06:30 мск 22 августа. Прямая трансляция боя будет доступна на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч Боец».
По оценке букмекеров, фаворит боя — Бейдер. Поставить на его победу можно с коэффициентом 1.72. Это примерно 55% вероятности. Поставить на Немкова можно за 2.12 (43%). На ничейный исход можно сделать ставку за 48.00 (2%).
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Вадим Немков — Райан Бейдер. Прогноз на бой: россиянин отомстит за Фёдора Емельяненко
В январе 2019 года американец отправил Фёдора в нокаут. Ученик Последнего Императора постарается отомстить.
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