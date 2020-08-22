ЦСКА – «Рубин»: прогноз Александра Неценко на матч 4-го тура РПЛ в Москве

Комментатор и ведущий Александр Неценко дал прогноз на матч 4-го тура РПЛ сезона-2020/2021 ЦСКА – «Рубин».
Ставка: ЦСКА не проиграет + тотал меньше 2.5 мяча за 1.92.
«Казанцев настраивать на матч не придется. К тому, что «Рубин» плохо начал чемпионат, добавился инцидент с опозданием транспорта для команды Леонида Слуцкого. ЦСКА заказал автобус у сторонней компании, и он опоздал на час, поэтому «Рубин» добирался до отеля на такси. Такие вещи хорошо мотивируют. Однако у гостей 6 пропущенных мячей в 3 турах и ни одного «сухого» матча.
У ЦСКА ситуация проще. В проигрыше «Зениту» нет ничего страшного, а в других встречах, с «Химками» и «Тамбовом», армейцы взяли максимум очков. Потихоньку набирает кондиции Влашич. И пусть не будет Дзагоева, а Чалов под вопросом, у москвичей есть все шансы как на победу, так и на то, чтобы не уступить, если соперник сообразит хотя бы один гол. Казанцы пока забили 3 мяча, но 2 из них — с пенальти.
В гол ЦСКА верится легко, в гол «Рубина» гораздо меньше. Но гости явно создадут трудности сопернику, поэтому не вижу предпосылок для превышения стандартного тотала мячей. В последних 5 встречах армейцы не уступали казанцам (+3=2). А тотал больше 2,5 гола пробивался лишь в 2 случаях из последних 10».
- 22 августа 2020
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