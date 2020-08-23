«Жирона» — «Эльче»: прогноз и ставка на ответный матч финала плей-офф испанской Сегунды

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на ответный матч финала плей-офф Сегунды «Жирона» — «Эльче».

Ставка: «Жирона» не проиграет + тотал меньше 2.5 мяча за коэффициент 1.80.

«Статистически команды выглядят вполне одинаково. Однако в текущем плей-офф бело-красные показывают более яркий футбол, нежели «Эльче». Они по делу обыграли в полуфинале «Альмерию» с общим счётом 3:1. При этом здесь стоит обратить внимание на статистику домашних игр команды.



За 21 домашний поединок «Жирона» одержала 14 побед, скатала пять ничьих и потерпела всего лишь два поражения. Очевидным вариантом при таких раскладах выглядит классический 1Х. Только он представлен в букмекерских конторах с крохотным коэффициентом 1.25, а потому придётся искать другой вариант.



Интересным выходом смотрится комбинированная ставка 1Х + тотал меньше 2.5 мяча. За неё букмекеры дают уже вполне рабочий коэффициент 1.80. Ожидать результативного футбола не стоит сразу по нескольким причинам.



Во-первых, первая встреча завершилась со счётом 0:0, так что пропускать «Жироне» как хозяйке нежелательно в любом случае. Иначе придётся забивать как минимум дважды, а это проблематично.



Во-вторых, игра крайне ответственная, поскольку на кону повышение в классе, бежать бездумно вперёд опасно. В-третьих, ни те, ни другие не отличаются высокой результативностью и имеют неплохую оборону. Так что ждём низовой матч».