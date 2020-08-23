«Юта» — «Денвер»: прогноз и ставка на 4-й матч серии плей-офф НБА 24 августа

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на 4-й матч серии плей-офф НБА «Юта» — «Денвер».

Ставка: ИТБ 1.5 трёхочкового Николы Йокича за 2.16.

«Списывать «Наггетс» слишком рано. Это импульсивная и молодая команда, которая играет волнами. Глохнет и возрождается самостоятельно, иногда по ходу одной и той же игры. Две семиматчевые серии в прошлом плей-офф взялись именно отсюда. Достаточно одного импульса: нащупать ритм, почувствовать бросок — и вперёд. Потому олицетворением коллектива смело можно считать Джамала Мюррея.



В этом противостоянии всё только начинается. «Юта» действительно выглядит более зрело, но это вполне нормально. Есть подозрение, что Майк Мэлоун заблудился в ротации и никак не может подобрать оптимальные сочетания. Пи Джей Дозьер и Мэйсон Пламли, например, пока полностью выпадают.



Доминирования на щитах нет, ведь Руди Гобер своё дело знает. Хозяйничать в «краске» не получается по той же причине: Йокич не любит рубиться в трёхсекундной, Пламли неэффективен, Джереми Грант — всё же зависимый исполнитель. А все остальные пляшут от броска.



И вот что получается. Очки из «краски» во втором матче — 48:28 в пользу «Джаз». И в третьем — 48:32 в пользу «Джаз». Будем исходить из того, что Гэри Харрис всё же не появится на паркете в ближайшей игре. А потому вариантов сравнять счёт в серии у «самородков» не слишком много. Стоит выделить несколько ключей.



О раннем нападении можно забыть. Подопечные Куина Снайдера великолепно переходят из атаки в оборону. Усиливать давление внутри можно только при отсутствии Руди Гобера. Потому варианта два — либо любой ценой постараться быстро посадить француза на фолы, либо Никола Йокич должен много времени проводить на периметре, утягивая центрового за собой.

Потому сразу же проверим ИТБ 1.5 трёхочковых Йокича за 2.16. Скорее всего, Гобер поначалу станет покидать «краску» не столь охотно. Лучший способ потребовать к себе уважения — сразу же выпустить пару-тройку трюльников. Тогда оппоненту придётся подстраиваться, что откроет трёхсекундную для партнёров".