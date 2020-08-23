«Юта» — «Денвер». Прогноз: Йокич и Мюррей найдут управу на Донована Митчелла с Гобером

24 августа в четвёртом матче первого раунда плей-офф НБА «Юта Джаз» встретится с «Денвер Наггетс». Начало игры — в 4:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом номинальных хозяев: поставить на победу «Юты» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.71, успех «Денвера» идёт у букмекеров за 2.61.

Коэффициенты букмекеров на 4-й матч серии плей-офф НБА «Юта» — «Денвер»

Букмекеры уверены, что матч НБА «Юта» — «Денвер» 24 августа не будет результативным: тотал больше 216.5 очка идёт за 1.94, а тотал меньше 216.5 очка — за 1.90. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 16.25.

Анализ и прогноз 4-го матча плей-офф НБА «Юта» — «Денвер» (24.08.2020)

После трёх матчей серии «Юта» впереди 2-1. Всё могло бы быть ещё хуже, однако глупая потеря Донована Митчелла в концовке первой игры позволила «Денверу» зацепить одну победу. Пока Йокич с партнёрами разочаровывают. Изначально букмекеры отдавали им заметное преимущество, выставляя около 1.60-1.70 на победу в основное время.

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Теперь расклад сильно изменился — на П2 дают аж 2.61. «Самородки» действительно оставляют слабое впечатление. Нехватка основного разыгрывающего Гэри Харриса сказывается, хотя перед четвёртой встречей его статус изменён на «участие сомнительно». То есть небольшие шансы всё же есть.

Списывать «Наггетс» слишком рано. Это импульсивная и молодая команда, которая играет волнами. Глохнет и возрождается самостоятельно, иногда по ходу одной и той же игры. Две семиматчевые серии в прошлом плей-офф взялись именно отсюда. Достаточно одного импульса: нащупать ритм, почувствовать бросок — и вперёд. Потому олицетворением коллектива смело можно считать Джамала Мюррея.

В этом противостоянии всё только начинается. «Юта» действительно выглядит более зрело, но это вполне нормально. Есть подозрение, что Майк Мэлоун заблудился в ротации и никак не может подобрать оптимальные сочетания. Пи Джей Дозьер и Мэйсон Пламли, например, пока полностью выпадают.

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Тори Крэйг хорош в обороне, однако в атаке слишком ограничен. У «Юты» появляется возможность увеличивать давление и чаще сдваиваться на Мюррее, поскольку Крэйг не создаёт себе бросок самостоятельно и способен только бить открытые трёхочковые. В связи с этим атака «Наггетс» во втором и третьем поединке смотрелась жутко.

Доминирования на щитах нет, ведь Руди Гобер своё дело знает. Хозяйничать в «краске» не получается по той же причине: Йокич не любит рубиться в трёхсекундной, Пламли неэффективен, Джереми Грант — всё же зависимый исполнитель. А все остальные пляшут от броска.

И вот что получается. Очки из «краски» во втором матче — 48:28 в пользу «Джаз». И в третьем — 48:32 в пользу «Джаз». Будем исходить из того, что Гэри Харрис всё же не появится на паркете в ближайшей игре. А потому вариантов сравнять счёт в серии у «самородков» не слишком много. Стоит выделить несколько ключей.

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О раннем нападении можно забыть. Подопечные Куина Снайдера великолепно переходят из атаки в оборону. Усиливать давление внутри можно только при отсутствии Руди Гобера. Потому варианта два — либо любой ценой постараться быстро посадить француза на фолы, либо Никола Йокич должен много времени проводить на периметре, утягивая центрового за собой.

Потому сразу же проверим ИТБ 1.5 трёхочковых Йокича за 2.16. Скорее всего, Гобер поначалу станет покидать «краску» не столь охотно. Лучший способ потребовать к себе уважения — сразу же выпустить пару-тройку трюльников. Тогда оппоненту придётся подстраиваться, что откроет трёхсекундную для партнёров.

Дополнительная нагрузка в атаке должна лечь на Джамала Мюррея и Майкла Портера, потому можно проверить их индивидуальный верх. Мюррею придётся иметь дело с Ройсом О’Нилом, что осложняет ситуацию. Портеру должно быть попроще. ИТБ 16.5 очка Портера за 2.00 смотрится нормально.

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У «Юты» всё хорошо, предпосылок для серьёзных изменений не видно. Нам нравится ИТБ 2.5 передачи Ройса О’Нила за 1.67. В двух предыдущих встречах он отдал 12 ассистов, даже после возвращения Майка Конли свингмэн часто встречается с мячом. Ройс не делает лишнего: либо бьёт открытые трёхочковые, либо ищет партнёров. Три-четыре передачи наверняка зацепит.

Брать ли П2 за 2.61 — дело вкуса, всё же «Джаз» сейчас выглядят здорово. А вот ИТМ 27.5 очка «Юты» в первой четверти за 2.05 или даже П2 в первой четверти за 2.26 вызывают интерес. Для «Денвера» чертовски важно правильно вкатиться в игру. Если дебют удаётся, дальше в подавляющем большинстве случаев лидеры находят способ оставаться эффективными.

Третье поражение подряд сведёт шансы на выход во второй раунд к минимуму. Ждём невысокого темпа и максимально плотной обороны от «Наггетс». Скорее всего, первая четверть получится не слишком результативной.

Прогноз и ставки на 4-й матч серии НБА «Юта» — «Денвер» 24 августа 2020 года

«Юта» ведёт в серии 2-1, два предыдущих матча она забрала по делу. «Денвер» проигрывает в «краске» и не доминирует на щитах. Нужно что-то делать с Руди Гобером, который цементирует трёхсекундную зону. Самый очевидный вариант — чаще подниматься на периметр Николе Йокичу, чтобы француз уходил за ним и освобождал пространство. Возьмём верх Йокича по трёхочковым.

Ставка №1: ИТБ 1.5 трёхочковых Йокича за 2.16.

Ставка №2: ИТБ 16.5 очка Майкла Портера за 2.00.

Ставка №3: ИТБ 2.5 передачи Ройса О’Нила за 1.67.