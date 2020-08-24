«Оклахома» — «Хьюстон»: прогноз и ставка «Чемпионата» на 4-й матч серии плей-офф НБА

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на 4-й матч серии плей-офф НБА «Оклахома» — «Хьюстон».

Ставка: ИТБ 1.5 передачи Данило Галлинари за 2.35.

«С точки зрения качества баскетбола «Хьюстон» смотрится веселее, однако «Тандер» всё же нашли способ утащить третью игру, пусть и не при самом очевидном судействе. Билли Донован укоротил ротацию, отрезав всё лишнее. Это повышает нагрузку на лидеров, но вариантов нет — нужно было что-то менять.



Играли практически вшестером — пятёрка стартеров плюс Деннис Шрёдер. Нерленс Ноэл и Дариус Бэйзли получили всего по 13 минут. Это при том, что пришлось играть овертайм. Майк Мускала, Хамиду Диалло и Терренс Фергюсон (который, на секундочку, начал первый матч в стартовой пятёрке) выпал из ротации.



«Оклахома» наконец-то отказалась от академичной обороны и добавила в агрессивности. Простой факт: в первом поединке «Рокетс» совершили семь потерь, во втором — столько же, в третьем — 16. И овертайм тут абсолютно ни при чём, за дополнительную пятиминутку состоялась всего одна потеря.



Норма «Хьюстона» по сезону, напомним, 14,6. А «Тандер» в третьей игре совершили восемь перехватов, хотя за две первые сообща скопили лишь четыре (2+2). Изначально тренерский штаб боялся огромного количества штрафных для лидеров соперника, однако арбитры скорее даже немного помогают «Оклахоме». Потому можно не стесняться.



Очевидно, «Оклахома» продолжит тренд на максимальное доверие шестёрке лидеров, поскольку дальний край скамейки не готов стабильно выдавать даже 10-15 минут уровня плей-офф. Потому логично рассматривать индивидуальный верх стартеров и Шрёдера, поскольку нагрузка на них выпадет колоссальная.



Валуем выглядит ИТБ 1.5 передачи Данило Галлинари за 2.35. Итальянец уже пять сезонов подряд не опускается ниже планки в 1,9 ассиста в регулярном чемпионате. В плей-офф до 2020 года он появлялся трижды: 2 передачи за игру, 2,4 передачи, 2,7 передачи. Как ни крути, а коэффициент должен быть в районе двойки».