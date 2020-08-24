«Оклахома» — «Хьюстон». Прогноз: Крис Пол и Шрёдер нанесут новый удар по Джеймсу Хардену

24 августа в четвёртом матче первого раунда плей-офф НБА «Оклахома-Сити Тандер» встретится с «Хьюстон Рокетс». Начало игры — в 23:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом номинальных гостей: поставить на победу «Хьюстона» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.74, успех «Оклахомы» идёт у букмекеров за 2.40.

Коэффициенты букмекеров на 4-й матч серии плей-офф НБА «Оклахома» — «Хьюстон»

Букмекеры уверены, что матч НБА «Оклахома» — «Хьюстон» 24 августа не будет результативным: тотал больше 222.5 очка идёт за 2.05, а тотал меньше 222.5 очка — за 1.75. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 18.0.

Анализ и прогноз 4-го матча плей-офф НБА «Оклахома» — «Хьюстон» (24.08.2020)

После трёх матчей серии «Хьюстон» впереди, 2-1. И это ещё он обходится без Расселла Уэстбрука. Который, к слову, имеет шансы появиться на паркете в четвёртом матче. Главный тренер Майк Д’Антони не исключил возвращения разыгрывающего, однако мы исходим из того, что он продолжит восстанавливаться.

«Авангард» — «Торпедо». Прогноз: Зернов, Толчинский и Шумаков начнут в Петербурге с победы Омичи уже успели провести четыре контрольных матча, а вот состояние нижегородцев вызывает вопросы.

Логика простая: у «Рокетс» всё и так полном порядке, пока они имеют преимущество. Следовательно, форсировать события и рисковать здоровьем второй звезды коллектива не имеет смысла. Расселл выйдет только в том случае, если будет полностью готов. По крайне мере до тех пор, пока ситуация находится под контролем.

С точки зрения качества баскетбола «Хьюстон» смотрится веселее, однако «Тандер» всё же нашли способ утащить третью игру, пусть и не при самом очевидном судействе. Билли Донован укоротил ротацию, отрезав всё лишнее. Это повышает нагрузку на лидеров, но вариантов нет — нужно было что-то менять.

Играли практически вшестером — пятёрка стартеров плюс Деннис Шрёдер. Нерленс Ноэл и Дариус Бэйзли получили всего по 13 минут. Это при том, что пришлось играть овертайм. Майк Мускала, Хамиду Диалло и Терренс Фергюсон (который, на секундочку, начал первый матч в стартовой пятёрке) выпал из ротации.

Александр Зверев — Энди Маррей. Прогноз: экс-первая ракетка мира не справится с немцем Маррей порадовал в матче 1-го круга с Тиафо, но оставил слишком много сил.

«Оклахома» наконец-то отказалась от академичной обороны и добавила в агрессивности. Простой факт: в первом поединке «Рокетс» совершили семь потерь, во втором — столько же, в третьем — 16. И овертайм тут абсолютно ни при чём, за дополнительную пятиминутку состоялась всего одна потеря.

Норма «Хьюстона» по сезону, напомним, 14,6. А «Тандер» в третьей игре совершили восемь перехватов, хотя за две первые сообща скопили лишь четыре (2+2). Изначально тренерский штаб боялся огромного количества штрафных для лидеров соперника, однако арбитры скорее даже немного помогают «Оклахоме». Потому можно не стесняться.

В стартовых матчах лидеры соперника чувствовали себя слишком комфортно, что позволяло поймать ритм и почувствовать уверенность. Теперь давления стало больше, а это повлияло на эффективность атаки «Рокетс». Отдельно стоит выделить Лугенца Дорта. Коренастый канадец проводит первый сезон в НБА и имеет большие проблемы с броском, на чужой половине паркета он практически бесполезен.

Что будет с Казарцевым, Еськовым и Кашшаи? Ставки на судейство в РПЛ Венгр удержится в своем кресле. А вот судьям не позавидуешь.

Бьёт открытые трёхочковые, вот только процент совсем грустный (2 из 14). Зато в обороне здорово работает по самому Джеймсу Хардену. Конечно, полностью закрыть Бороду в нынешних реалиях лиги просто нереально, а вот ограничить — вполне. Дорт хорош: всегда находится рядом и душит, душит, душит.

Очевидно, «Оклахома» продолжит тренд на максимальное доверие шестёрке лидеров, поскольку дальний край скамейки не готов стабильно выдавать даже 10-15 минут уровня плей-офф. Потому логично рассматривать индивидуальный верх стартеров и Шрёдера, поскольку нагрузка на них выпадет колоссальная.

Валуем выглядит ИТБ 1.5 передачи Данило Галлинари за 2.35. Итальянец уже пять сезонов подряд не опускается ниже планки в 1,9 ассиста в регулярном чемпионате. В плей-офф до 2020 года он появлялся трижды: 2 передачи за игру, 2,4 передачи, 2,7 передачи. Как ни крути, а коэффициент должен быть в районе двойки.

Также можно взять ИТБ 3.5 подбора Лугенца Дорта за 1.87. За два матча серии новичок забрал десять отскоков. Похоже, проблем с игровым временем у него не будет, а шансы поработать на щитах предоставятся. «Хьюстон» чаще всех в НБА бьёт из-за дуги, а потому дальних отскоков должно быть достаточно.

А вот планка на подборы Шэя Гилджес-Александера завышена. ИТМ 7.5 подбора ШГА идёт за 1.69, хотя молодой защитник ни разу не достигал этой отметки по ходу серии. И это несмотря на большое игровое время и овертайм в третьем матче. На наш взгляд, планка должна находиться на один-два пункта ниже.

ИТБ 2.5 потери Денниса Шрёдера за 2.25 — по вкусу. Немец будет много возиться с мячом, за три встречи первого раунда он допустил уже девять потерь. 32-35 минут ему обеспечены, принятие решений не самое лучшее, да и ошибок на фоне усталости должно стать больше. Перспективы зайти неплохие.

Ставок на индивидуальную статистику игроков «Хьюстона» пока нет из-за подвешенного статуса Расселла Уэстбрука. Котировки на исход также кажутся логичными: шансы «Рокетс» выше, но лезть в форы опасно. Линия на результативность игроков «Оклахомы» тоже ровная, стоит рассмотреть разве что ИТМ 9.5 очка Лугенца Дорта за 1.80. Бросок у него не лучший, нагрузка в атаке минимальна. Если процент реализации останется привычным, 7-9 очков кажутся потолком.

Прогноз и ставки на 4-й матч серии НБА «Оклахома» — «Хьюстон» 24 августа 2020 года

«Оклахома» сократила ротацию до минимума и забрала третий матч. Билли Донован продолжит тот же курс, поскольку дальний конец скамейки просто не тянет уровень плей-офф. Пятёрка стартеров и Деннис Шрёдер получат максимальную нагрузку, что даёт возможность взять индивидуальные тоталы лидеров номинальных хозяев.

Ставка №1: ИТБ 1.5 передачи Данило Галлинари за 2.35.

Ставка №2: ИТБ 2.5 потери Денниса Шрёдера за 2.25.

Ставка №3: ИТМ 7.5 подбора Шэя Гилджес-Александера за 1.69.