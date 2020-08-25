ПАОК — «Бешикташ»: прогноз Эльвина Керимова на матч квалификации Лиги чемпионов

Футбольный комментатор на каналах «Матч ТВ» и «Сила ТВ» Эльвин Керимов дал прогноз на матч 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов сезона-2020/2021 ПАОК — «Бешикташ».



Ставка: ТМ 2 за 2.06.



«Новый сезон в еврокубках уже стартовал, и вот сразу такая топовая пара для столь ранней стадии. Противостояние Греции и Турции. Матч пройдёт в Салониках, то есть у ПАОКа будет преимущество своего поля.



Вы знаете, что до раунда плей-офф Лиги чемпионов все противостояния будут одноматчевые. Всё решится в Салониках, поэтому команды, как мне кажется, постараются сыграть осторожно. Ставки очень высоки. И ПАОК, и «Бешикташ» планируют пробиться в групповой раунд Лиги чемпионов. Это серьёзные деньги, это престиж. Во многом от того, получиться или нет это сделать, будет зависеть судьба команды в предстоящем сезоне. По сути, каждый матч является финальным для ПАОКа и «Бешикташа».



Думаю, что ПАОК фаворит пары, потому что играет дома. Да, игра пройдёт без зрителей, но ПАОКу никуда не нужно лететь. Конечно, это принципиальный матч, и здесь не обойтись без политического подтекста. «Бешикташ» потерял ключевых футболистов в летнее трансферное окно. Ушли основные футболисты и в линии обороны, и в нападении. Когда-то эти игроки были системообразующими в команде, но у «Бешикташа» финансовые проблемы, зарплату им задерживали, вот они и ушли.



Тем не менее «Бешикташ» даст бой ПАОКу, который практически не терял игроков летом. Уход Вернблума — это не потеря, потому что он не играл почти год. Не буду ставить на победу или проход одной из команд, это большой риск. Я сыграю на маленьком тотале. Мне кажется, что голов в этой игре будет мало.



Тотал голов меньше двух за 2.0. Мне нравится такая ставка. Игра, по сути, будет финальная, и рисковать точно никто не будет. Жду равной борьбы с обилием единоборств, стыков и столкновений, может быть, конфликтных ситуаций, а голов я в этой паре не жду», — сказал Керимов.



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ПАОК — «Бешикташ». Прогноз: экс-клубы Вернблума и Вагнера Лава начнут путь в ЛЧ осторожно ПАОК и «Бешикташ» сидели без должной игровой практики около месяца.