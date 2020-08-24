ПАОК — «Бешикташ». Прогноз: экс-клубы Вернблума и Вагнера Лава начнут путь в ЛЧ осторожно

25 августа греческий ПАОК примет турецкий «Бешикташ» в матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. Начало игры — в 21:00 мск. Эксперты считают фаворитом хозяев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.26. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 3.45. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.15.

Букмекерские коэффициенты на матч Лиги чемпионов ПАОК — «Бешикташ»

Букмекеры считают, что матч Лиги чемпионов ПАОК — «Бешикташ» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.29, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.65. Если забьют греки, сыграет коэффициент 1.29. Гол турецкого клуба доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.49.

Анализ и прогноз матча 2-го квалификационного раунда ЛЧ ПАОК — «Бешикташ» (25.08.2020)

Мюнхенская «Бавария» вместе с болельщиками заслуженно гуляет после триумфа в затянувшемся розыгрыше Лиги чемпионов. Однако не успел ещё прошлый сезон завершиться, как уже стартовал новый. Квалификация ЛЧ сезона-2020/2021 в самом разгаре.

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Пандемия коронавируса оставила заметный след и в проведении квалификационных раундов еврокубков. Стартовые этапы будут состоять из одного поединка, где хозяин поля определится путём жребия. Пара ПАОК — «Бешикташ» проведёт свой единственный поединок в Греции, что первым несомненно на руку.



Прошлый сезон в чемпионате Греции ПАОК завершил на второй строчке. За 36 матчей получилось отпраздновать 21 победу, скатать 10 ничьих и потерпеть 5 поражений. Разница мячей при этом составила 58:29, что в целом не так уж и много. Как видно, с обороной тут порядок.



«Бешикташ» тоже едва ли похвастается убойным сезоном в турецкой Суперлиге. За 34 тура он сумел набрать 62 очка, что соответствует третьей строчке. За всё время получилось добыть 19 побед, скатать 5 ничьих и потерпеть 10 поражений. Разница мячей также довольно скромная: 59 забитых, 40 пропущенных.

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При таких раскладах ставка на низовой футбол напрашивается сама. Ключевых факторов тут несколько. Во-первых, ни те, ни другие не имели должной игровой практики около месяца, что, разумеется, скажется на качестве их футбола. Процент брака наверняка окажется высоким, а темп, напротив, будет проседать.



Во-вторых, дело в том, что поединок за проход дальше будет всего один, а потому команды, вероятно, станут осторожничать, ведь в случае возникновения трудностей возможности отыграться уже не предоставится. Наверняка им потребуется время привыкнуть друг к другу.



Едва ли кто-то станет форсировать события. Греки играют на своём поле, им спешить точно некуда, а туркам на чужой территории раскрываться раньше времени тоже не стоит. На таком фоне первый гол в интервале с 31-й по 90-ю минуту за коэффициент 2.03 смотрится интересно.

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Однако попробуем копнуть ещё глубже. ПАОК в прошлом сезоне показал весьма неплохую статистику домашних выступлений. За 18 таковых матчей он потерпел всего лишь три поражения при 11 победах. Забить за это время получилось 31 раз, пропустить — только 13.



Для «Бешикташа», имеющего некоторые трудности с выездами, это станет непростой задачкой. Штука в том, что за 17 выездов турецкий клуб в родном чемпионате добыл всего восемь побед, забив при этом 25 мячей, а пропустив столько же. С учётом этого вполне можно подумать над комбинированной ставкой 1Х + тотал меньше 3.5 мяча за коэффициент 1.65.

Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов ПАОК — «Бешикташ» 25 августа

Ни ПАОК, ни «Бешикташ» в прошлом сезоне в родных чемпионатах не отличились высокой результативностью. Ждать мощного и яркого футбола в предстоящем поединке мы бы тоже не стали. Дело в том, что оба клуба не имели должной игровой практики около месяца. Вторая причина — повышенная ответственность, поскольку поединок за выход в следующую стадию будет всего лишь один.



Ставка: время первого гола с 31-й по 90-ю минуту за коэффициент 2.03.



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