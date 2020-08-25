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ПАОК — «Бешикташ»: прогноз Ровшана Аскерова на игру квалификации Лиги чемпионов

ПАОК — «Бешикташ»: прогноз Ровшана Аскерова на игру квалификации Лиги чемпионов
Ставки / Прогнозы 0

Знаток «Что? Где? Когда?» Ровшан Аскеров дал прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов ПАОК — «Бешикташ».

Ставка: ТМ 1.5 за 1.83.

«Специфика кубковых игр из одной встречи без шанса отыграться на своём поле диктует тактику командам. Стамбульский клуб, играя в Греции, вряд ли пойдёт сразу в атаку. ПАОК же не считается атакующей командой. Поэтому, возможно, всё решится в одном удачном выпаде, одна ошибка обороны «Бешикташа» определит исход противостояния. Возможно, команды вообще доедут до нулевой ничьей в основное время. Голов будет минимум.

ПАОК умеет обороняться и четыре игры уже не пропускает. А вот стамбульцы в восьми играх забивают. Но любая серия имеет обыкновение прерываться. Вопрос в том, чья раньше», — сказал Аскеров.

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