ПАОК — «Бешикташ»: прогноз Ровшана Аскерова на игру квалификации Лиги чемпионов

Знаток «Что? Где? Когда?» Ровшан Аскеров дал прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов ПАОК — «Бешикташ».



Ставка: ТМ 1.5 за 1.83.



«Специфика кубковых игр из одной встречи без шанса отыграться на своём поле диктует тактику командам. Стамбульский клуб, играя в Греции, вряд ли пойдёт сразу в атаку. ПАОК же не считается атакующей командой. Поэтому, возможно, всё решится в одном удачном выпаде, одна ошибка обороны «Бешикташа» определит исход противостояния. Возможно, команды вообще доедут до нулевой ничьей в основное время. Голов будет минимум.



ПАОК умеет обороняться и четыре игры уже не пропускает. А вот стамбульцы в восьми играх забивают. Но любая серия имеет обыкновение прерываться. Вопрос в том, чья раньше», — сказал Аскеров.



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ПАОК — «Бешикташ». Прогноз: экс-клубы Вернблума и Вагнера Лава начнут путь в ЛЧ осторожно ПАОК и «Бешикташ» сидели без должной игровой практики около месяца.