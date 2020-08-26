«Рубин» — «Уфа»: прямой эфир, где смотреть онлайн-трансляцию, по какому каналу покажут
26 августа «Рубин» примет «Уфу» в матче 5-го тура чемпионата России. Начало игры — в 18:30 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч! Футбол 1».
Эксперты считают фаворитом хозяев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.05. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 4.80. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.25.
Букмекеры уверены, что матч РПЛ «Рубин» — «Уфа» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.83, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.44. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.32. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.79.
Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.43. Самый вероятный счёт — победа «Рубина» 1:0 (4.55).
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За шесть матчей в РПЛ на своём поле казанцы ни разу не проиграли «Уфе».
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