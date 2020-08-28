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«Лион» — «Дижон»: прогноз и ставка на матч 2-го тура чемпионата Франции

«Лион» — «Дижон»: прогноз и ставка на матч 2-го тура чемпионата Франции
Ставки / Прогнозы 0

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч чемпионата Франции «Лион» — «Дижон».

Ставка: победа «Лиона» + тотал больше 2.5 мяча за коэффициент 1.95.

«Три матча с мощнейшими соперниками за последний месяц в Лиге чемпионов обеспечили «Лиону» солидную форму. «Дижон» же в прошлом туре чемпионата Франции провёл свою первую официальную игру за столь большой срок. Плюсом «львам» также идёт фактор своего поля.

Дело тут в том, что в прошлом сезоне «совы» ужаснейшим образом проводили выезды. За 14 гостевых игр они смогли добыть одну-единственную победу, а потерпели 10 поражений. При этом пропущено было 22 мяча, а забито только семь.

У «Лиона» же с результативностью нет никаких проблем. Он и за три последних матча в Лиге чемпионов забил четыре мяча, и в прошлом сезоне чемпионата Франции за 28 туров успел оформить 42 гола. А это для довольно низовой Лиги 1 вполне крепкий результат.

При таких раскладах можно подумать над П1 всухую за коэффициент 2.20. Альтернативный вариант — П1 + тотал больше 2.5 мяча за 1.95. Статистика личных встреч на нашей стороне. Восемь из последних девяти очных противостояний получались верховыми».

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За 14 выездов в прошлом сезоне скромный «Дижон» потерпел 10 поражений.
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