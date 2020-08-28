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«Арсенал» — «Ливерпуль»: прогноз Александра Шовковского на матч за Суперкубок Англии

«Арсенал» — «Ливерпуль»: прогноз Александра Шовковского на матч за Суперкубок Англии
Ставки / Прогнозы 0

Экс-вратарь киевского «Динамо» Александр Шовковский дал прогноз на матч Суперкубка Англии «Арсенал» — «Ливерпуль».

Ставка: обе забьют за 1.60.

«Главная задача Клоппа — найти для этой команды новую мотивацию. С этой целью немец начнет вводить в состав новых людей (Цимикас, Груич, Джонс, Брюстер, Эллиотт). Но это будет постепенно. Сейчас «Ливерпуль» вполне рассчитывает на старую гвардию. Алиссон в воротах, ван Дейк и Робертсон в защите, Кейта и Фабиньйо в организации игры и магическое трио в атаке Мане — Фирмино — Салах.

«Ливерпуль» готовится к матчу за Суперкубок Англии на тренировочном сборе в Австрии. Не факт, что Клопп привезет на «Уэмбли» свежую и голодную к игре команду. С другой стороны, «Ливерпуль» в последнее время много проигрывает кубковые турниры. Время брать трофеи.

В последнее время у «Ливерпуля» тяжелые матчи с «Арсеналом». Артета знает, как играть против Клоппа, поэтому попытается снова обыграть «Красных». Команды обменяются голами, а выиграет тот, кто сохранит силы и мотивацию до последних минут», — сказал Шовковский.

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