«Рубин» — «Тамбов»: прямой эфир, где смотреть онлайн-трансляцию, по какому каналу

Сегодня, 30 августа, «Рубин» примет «Тамбов» в матче 6-го тура чемпионата России. Начало — в 18:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч! Футбол 1».



Букмекеры дали прогноз, в котором считают фаворитом хозяев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.72. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 6.15. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.84.



Букмекеры считают, что матч РПЛ «Рубин» — «Тамбов» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.49, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.66. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.18. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.79.



Если обе команды забьют, сыграет коэффициент 2.17.

«Рубин» — «Тамбов». Прогноз: Слуцкий, Кварацхелия, Шатов и Дюпин снова победят в Казани За четыре последних тура РПЛ казанцы забили восемь голов.