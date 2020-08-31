«Колорадо» — «Даллас»: прогноз и ставка на 5-й матч серии Кубка Стэнли 1 сентября

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на 5-й матч серии плей-офф НХЛ «Колорадо» — «Даллас».

Ставка: итоговая победа «Колорадо» за 1.73.

«Счёт в серии кажется вполне справедливым, разница в концентрации и количестве ошибок сказывается. Ну и действия вратарей, конечно. Филипп Грубауэр завалил дебют первого поединка и получил травму, а Павел Францоуз действует откровенно средненько. Нельзя сказать, что он пропускает всё подряд, но и подтаскивает редко.



А вот Антон Худобин действительно тащит. Казалось бы, накануне российский вратарь пропустил четыре шайбы. На деле никаких вопросов к нему нет: в паре эпизодов сильно не повезло с рикошетами, зато Добби сумел вытащить сразу несколько тяжелейших бросков. Без него счёт в серии вполне мог сравняться.



«Колорадо» вновь проспал дебют. Быстро пропустил, а затем схватил два удаления за три минуты — и получил 0:3 уже в середине первого периода. Потом добавил, стал чаще нагружать Худобина, отыграл два гола. И снова удалился. Получил за это третью шайбу в меньшинстве, поник, спустя 32 секунды пропустил от Дениса Гурьянова.



В общем, несмотря на нервный счёт, даже настоящей концовки не получилось. Клуб из Техаса просто не успел испугаться, поскольку отставание сократилось до минимума ровно за четыре секунды до финальной сирены. Понятно, что придумать за такой отрезок хороший момент просто нереально. Так и закончили — 5:4.



«Эвеланш» нужно что-то делать с дисциплиной, ведь в двух матчах серии из четырёх они пропускали в меньшинстве аж по три шайбы. Для Кубка Стэнли это гигантская фора. Не будем мудрить и возьмём итоговую победу «лавин» за коэффициент 1.73. При всех своих недостатках команда никак не заслужила вылета в пяти матчах.



Если удастся свести количество удалений к минимуму и не предоставить сопернику внушительной форы, шансы зацепиться кажутся хорошими. Состав по-прежнему глубокий, игра на некоторых отрезках смотрится здорово. Надо только добавить в концентрации и стабильности».