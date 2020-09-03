«Авангард» — «Сибирь»: прогноз и ставка на матч КХЛ в Балашихе

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч КХЛ «Авангард» — «Сибирь».
Ставка: ИТБ 1.5 шайбы «Сибири» за 1.92.
«Авангард» собрал очень мощную линию нападения и готов к походу за Кубком Гагарина. К обороне и вратарям вопросы имеются, но ближе к плей-офф тут наверняка что-то изменится. «Ястребы» полностью доминировали на предсезонке: семь побед из семи возможных, шесть из которых в основное время.
Они выиграли турнир памяти Николая Пучкова в логове СКА, по делу одолев петербуржцев в решающем поединке. Неудивительно, что после такого букмекеры отдают подопечным Боба Хартли преимущество. Действительно, на своём льду они справедливо идут фаворитами. И всё же перекос в линии кажется чрезмерным.
«Сибирь» прекрасно умеет создавать трудности кому угодно, а Харри Сятери всегда способен украсть пару-тройку голов у нападающих. Даже на П2 с форой (+1.5 шайбы) дают крепкий коэффициент 1.81, хотя нам больше нравится ставка «гости откроют счёт» за 2.65. Омичи довольно часто пропускали первыми на предсезонке.
Альтернативный вариант — ИТБ 1.5 шайбы «Сибири» за 1.92. Новосибирцы забивали как минимум три гола в трёх из четырёх предыдущих очных встреч. Пуустинен, Руохомаа, Йокипакка и О’Делл свои две шайбы наверняка найдут".
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