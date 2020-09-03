Германия — Испания: прогноз Константина Генича на матч Лиги наций

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч Германия — Испания в рамках турнира Лиги наций.



Ставка: обе забьют за 1.68.



«От клубных дел перескакиваем мостиком на национальные команды. Германия против Испании сыграет в Штутгарте. Совсем недавно мы стали свидетелями превосходства немецких клубов над испанскими. «Лейпциг» вынес с пробега «Атлетико», а что сделала «Бавария» с «Барселоной», и вспоминать не хочется.



В составе Германии не будет нескольких игроков «Баварии», которые отдыхают после насыщенного сезона и Лиги чемпионов. Луис Энрике после паузы снова возглавил сборную Испании, немного подрихтовав состав. Есть футболисты, которые остались с предыдущего созыва. Есть, которых вызвали на ближайший матч против Германии и Украины.



Два положительных теста на коронавирус: у Эрсабаля и Траоре из «Вулверхэмптона». Но и без них состав у испанцев достаточно мощный. Я уже признавался, что прогнозы на матчи сборных очень не люблю, а когда не знаешь, что поставить, как мне говорил мой статусный коллега: «Если не знаешь, что предложить в прогнозе, ставь верх».



Пойду немного другим путём. Если не знаю, что предложить в прогнозе, то поставлю на «обе забьют». Германия и Испания — это про голы. Они должны быть здесь. Коэффициент предлагается на этот матч не самый вкусный, примерно 1.65. Но можно пойти дальше и усилиться, взяв тотал больше 2.5 мяча и обе забьют. Тут уже коэффициент интересней», — сказал Генич.



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Германия — Испания. Прогноз: грандиозный футбол в Штутгарте. Даже без игроков «Баварии» У обеих сборных довольно экспериментальные составы на первый тур Лиги наций.