Германия – Испания: прогноз Романа Павлюченко на матч Лиги наций в Штутгарте

Экс-игрок сборной России Роман Павлюченко дал прогноз на матч Лиги наций Германия – Испания.



Ставка: победа Германии за 2.51.



«Германия на своём поле сыграет с Испанией 3 сентября в Лиге наций. С 2008 года ни одна из команд в очных встречах не забивала более гола, чего ждать от сегодняшнего противостояния?



Сборная Германии разносила мелкие европейские сборные в конце 2019 года, а сейчас «сборники» пребывают в хорошей форме, ведь большинство из них выиграли Лигу чемпионов. Не расслабились ли немцы?



По моему мнению, бундестим просто не может выйти на столь важную встречу растренированной. Хозяева имеют очень талантливую молодёжь, которая пытается закрепиться в национальной команде.



Сборная Испании лет 10 назад была неудержима, но смена поколений происходит весьма болезненно. Сейчас в центре поля нет лидера, способного повести за собой. Справятся ли с этими проблемами испанцы?



«Красная фурия» разрывала Мальту с Румынией, только сегодня всё гораздо сильнее. Считаю, что она окажется просто не готова к возвращению на былые высоты», — сказал Павлюченко.



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Германия — Испания. Прогноз: грандиозный футбол в Штутгарте. Даже без игроков «Баварии» У обеих сборных довольно экспериментальные составы на первый тур Лиги наций.