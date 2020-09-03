Россия — Сербия: прогноз Артура Петросьяна на матч Лиги наций УЕФА в Москве

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 1-го группового этапа Лиги наций сезона-2020/2021 Россия — Сербия.



Ставка: победа Сербии с форой (0) за 2.07.



«Надо сразу сказать, что новости последней пары недель наталкивают на нелучшие мысли о перспективах сборной России. Выбыли из строя Головин и Алексей Миранчук — два лучших игрока по части конструктивизма, по части создания регулярной остроты у ворот соперника. Оба хороши в подыгрыше и постоянно сами угрожают воротам. Неслучайно именно эти два игрока сборной России сейчас уже представляют чемпионаты Италии и Франции.



Ни о ком из тех, кто остался, нельзя сказать, что они сейчас на пике формы. Дзюба в 5 играх РПЛ забил всего один мяч, хотя в клубе у него партнёры всё-таки мастеровитее, чем в сборной. Ионов, как и весь «Ростов», пока буксует, Бакаев пока один из худших игроков «Спартака» в новом сезоне. Есть опасение, что у сборной России не всё будет получаться впереди. Наверное, больше одного мяча команда Черчесова здесь не забьёт. Можно было бы поэкспериментировать и выпустить впереди Дзюбу и Соболева, чтобы они показали, какой у них большой конфликт, сыграв на их чувствах. Отдать мяч сербам и сыграть в условные 4-4-2 или 4-4-1-1.Возможно, что-то из этого и вышло бы, но мне кажется, что Черчесов не будет идти ни на какие эксперименты. Скорее всего, российская сборная сыграет, как обычно.



Что касается сербов, то мы привыкли об этой команде говорить, что в ней много индивидуально сильных игроков, но как команда Сербия ничего особенного собой не представляет. Но последние несколько месяцев, когда сборные ещё играли, ситуация стала выправляться — пришёл новый тренер, с которым команда в пяти матчах одержала четыре победы при одной ничьей. Наметился прогресс у команды: Митрович забивает во всех матчах под руководством нового тренера. Несмотря на то что в составе присутствуют представители более крутых клубов, именно о Митровиче можно сказать, что он главная звезда сборной Сербии. В прошедшем сезоне он стал лучшим бомбардиром Чемпионшипа, вывел «Фулхэм» в АПЛ.



Мне кажется, что сербы в Москве не проиграют. Кажется, что они находятся в лучшем состоянии и таких проблем, какие есть у нашей сборной, они не испытывают. Хочется здесь поставить на гостей с форой (0). Чуть более осторожный вариант — Х2 и ТМ (3.5). Мне кажется, что эти два варианта стоит рассмотреть».



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Россия — Сербия. Прогноз: Черчесов и Дзюба в ударе! Коларову, Тадичу и Йовичу будет тяжко В РПЛ уже вовсю рубятся, а сербские игроки не имеют игровой практики около месяца.