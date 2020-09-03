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Болгария — Ирландия: ставка Дениса Казанского на встречу Лиги наций УЕФА

Болгария — Ирландия: ставка Дениса Казанского на встречу Лиги наций УЕФА
Ставки / Прогнозы 0

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Денис Казанский записал прогноз на матч Лиги наций Болгария — Ирландия.

Ставка: ТМ 2 за 1.89.

«В Ирландии новый тренер — экс-тренер молодёжки. И очень много надежд, что команда с ним будет подниматься вместе с молодыми футболистами. Команда едет в Болгарию, которая крайне мало забивает и в 7 из 9 последних матчей проиграла. И которая в 3 из 4 последних игр дома не смогла что-то серьёзное создать у ворот соперника.

Болгария получает довольно серьёзного соперника, с которым будет довольно сложно. Но в любом случае и те и другие сосредоточатся в этой игре на обороне.

Учитывая то, что Болгария мало забивает, а Ирландия была низовой при прошлом тренере, ставлю на тотал меньше 2.0 за 1.89», — сказал Казанский.

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