Болгария — Ирландия: ставка Дениса Казанского на встречу Лиги наций УЕФА

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Денис Казанский записал прогноз на матч Лиги наций Болгария — Ирландия.



Ставка: ТМ 2 за 1.89.



«В Ирландии новый тренер — экс-тренер молодёжки. И очень много надежд, что команда с ним будет подниматься вместе с молодыми футболистами. Команда едет в Болгарию, которая крайне мало забивает и в 7 из 9 последних матчей проиграла. И которая в 3 из 4 последних игр дома не смогла что-то серьёзное создать у ворот соперника.



Болгария получает довольно серьёзного соперника, с которым будет довольно сложно. Но в любом случае и те и другие сосредоточатся в этой игре на обороне.



Учитывая то, что Болгария мало забивает, а Ирландия была низовой при прошлом тренере, ставлю на тотал меньше 2.0 за 1.89», — сказал Казанский.

Россия — Сербия. Прогноз: Черчесов и Дзюба в ударе! Коларову, Тадичу и Йовичу будет тяжко В РПЛ уже вовсю рубятся, а сербские игроки не имеют игровой практики около месяца.