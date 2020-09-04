Италия — Босния: эксперты оценили шансы команды Манчини победить в матче Лиги наций
4 сентября Италия примет Боснию и Герцеговину в матче 1-го тура Лиги наций УЕФА. Начало игры — в 21:45 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч! Футбол 1».
Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом хозяев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.30. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 10.25. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 5.50.
Букмекеры считают, что матч лиги А Италия — Босния и Герцеговина получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.72, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.24. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.07. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.94.
Если забьют обе команды, зайдёт коэффициент 2.08.
Италия — Босния и Герцеговина. Прогноз: Манчини и Иммобиле усмирят Джеко и Колашинаца
За 10 туров в отборе к Евро-2020 итальянцы забили 37 голов.
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