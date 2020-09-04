Беларусь — Албания: прогноз Игоря Гамулы на встречу Лиги наций 4 сентября

Известный тренер Игорь Гамула дал прогноз на матч Лиги наций Беларусь — Албания.



Ставка: меньше 3 мячей в матче за 1.56.



«Такая ситуация сложилась, что играют команды, у которых неспокойная ситуация в стране. Особенно бушует Беларусь. Мне кажется, может сложиться такое, что могут и отменить этот матч. Но пока не отменяется, будем делать на него прогноз.



У албанцев, мы знаем, тоже с Косово споры. Эта команда довольно крепкая. Хороший середнячок. Уступать просто так Албания не будет.



Белорусы играют дома. Много белорусских футболистов играют по разным странам, в том числе и в России. Белорусские футболисты — единственные, кто не прекращал чемпионат в пандемию, а продолжал играть. Так что команда должна быть готова. Наверное, сборная тоже давно не собиралась. Ребята постараются своим болельщикам доказать, что они хорошо подготовлены.



Игра будет напряжённой. Мой прогноз на этот матч: будет забито мало мячей. Ставлю на тотал меньше 2.5», — сказал Гамула.



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