Беларусь — Албания. Прогноз: Гутора, Мартыновича и Драгуна ждут долгие 90 минут в Минске

4 сентября Беларусь примет Албанию в матче 1-го тура Лиги наций УЕФА. Начало игры — в 21:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором не могут выделить явного фаворита. поставить на победу Беларуси в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.65. Успех Албании оценён букмекерами коэффициентом 2.84. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.12.
Букмекерские коэффициенты на матч Лиги наций Беларусь — Албания
Букмекеры считают, что матч лиги С Беларусь — Албания не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.58, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.56. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.42. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.46.
Анализ и прогноз матча 1-го тура Лиги наций Беларусь — Албания (04.09.2020)
Лето получилось очень богатым на футбол, ведь нужно было нагонять упущенное из-за коронавируса. Топ-4 европейские лиги доиграли сезон, потом с шумом отгуляли еврокубки: новый формат, много сюрпризов и сенсаций. Пришло время сборных, а именно — Лиги наций.
Формат такой: 55 команд распределены по лигам в соответствии с рейтингом УЕФА для сборных. Участники играют друг с другом дома и на выезде. Победители четырёх групп Лиги А попадут в финальную стадию, а победители групп в Лигах В, С и D поднимутся лигой выше. Что же до последних мест групп, то они, соответственно, опустятся ниже.
Программа первого тура стартовала 3 сентября десятью матчами, а продолжится 4 сентября ещё восемью. Среди прочих в пятницу в лиге С встретятся Беларусь и Албания. Начнётся игра в 21:45 мск и пройдёт на стадионе «Динамо» в Минске без болельщиков.
Беларусь в последнее время выглядит крайне неубедительно. Да, на прошлой Лиге наций получилось занять первое место в своей группе лиги D и добиться повышения. Однако Люксембург, Молдавию и Сан-Марино едва ли можно назвать грозными соперниками.
Но вот отбор на Евро-2020 даже провалом трудно назвать. Да, помимо Эстонии в группе были мощные голландцы и немцы, а также довольно крепкие ребята из Северной Ирландии. Однако четыре очка и четыре забитых гола при 16 пропущенных за восемь матчей – это совсем слабо.
Албания в Лиге наций провалилась, причём с треском. Получилось остаться в лиге С только из-за изменения регламента, но один забитый и восемь пропущенных мячей за четыре игры с шотландцами и Израилем тоже никуда не годятся. Разумеется, это последнее место.
Зато в отборочной группе к ближайшему чемпионату Европы албанцы показали себя весьма неплохо. Понятно, что тягаться с Францией и Турцией им не по силам. Однако 13 из 18 возможных очков за шесть игр с довольно крепкой Исландией и проходными Андоррой и Молдавией – результат заметный.
При этом сборная Албании за 10 туров забила аж 16 голов. Отметилась даже голом в ворота французов и отгрузила четыре исландцам. Довольно солидный послужной список, так что оборону сборной Беларуси ожидает серьёзное испытание.
Сейчас албанцы смотрятся предпочтительнее. Хорошей обороной они не обладают, но у белорусов явные проблемы не только с атакой. На наш взгляд, гости сумеют увезти очки из Минска в предстоящем поединке. Стоит проверить комбинированную ставку Х2 + тотал меньше 3.5 мяча за коэффициент 1.80.
Прогноз и ставки на матч Лиги наций Беларусь — Албания 4 сентября 2020 года
Беларусь в последнее время выступает слабовато. Есть ощутимые проблемы с атакой. Оборона албанцев, конечно, тоже не эталон надёжности, но в целом сборная выступает не так плохо. На наш взгляд, у Албании есть солидные шансы унести очки из Минска.
Ставка: Албания не проиграет + тотал меньше 2.5 мяча за коэффициент 1.80.
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