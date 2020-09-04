Нидерланды — Польша: ставка Александра Мостового на игру Лиги наций

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч Лиги наций Нидерланды — Польша.



Ставка: победа Польши с форой (+1) за 2.27.



«Сборная Нидерландов расстроена потерей любимого тренера – Роналд Куман покинул главную команду страны, но воплотил в реальность мечту всей своей жизни – стал тренером «Барселоны». Куман работал в сборной с 2018 года в ожидании Евро-2020, которое так и не дождался.



Жизнь продолжается. Хозяева сегодняшнего поединка легко прошли квалификацию в группе с Германией, обменявшись с бундестим выездными победами.



Польша получила свою путёвку на чемпионат Европы, заняв первое место в группе G. Подопечные Ежи Бженчека выиграли 8 из 10 матчей группы, пропуская при этом по 0,5 гола, но вот в первом розыгрыше «белые орлы» не справились с Италией и Португалией.



Сегодня тяжело отдать предпочтение одной из команд. Хозяева имеют серьёзный состав, но как пройдёт игра после перерыва в один год – неизвестно. Отдаю предпочтение такому варианту исхода, как ничья, на что и предлагаю заиграть ставку, при этом подстрахую её форой на гостей», — сказал Мостовой.



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