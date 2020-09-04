Нидерланды — Польша: ставка Александра Мостового на игру Лиги наций

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч Лиги наций Нидерланды — Польша.
Ставка: победа Польши с форой (+1) за 2.27.
«Сборная Нидерландов расстроена потерей любимого тренера – Роналд Куман покинул главную команду страны, но воплотил в реальность мечту всей своей жизни – стал тренером «Барселоны». Куман работал в сборной с 2018 года в ожидании Евро-2020, которое так и не дождался.
Жизнь продолжается. Хозяева сегодняшнего поединка легко прошли квалификацию в группе с Германией, обменявшись с бундестим выездными победами.
Польша получила свою путёвку на чемпионат Европы, заняв первое место в группе G. Подопечные Ежи Бженчека выиграли 8 из 10 матчей группы, пропуская при этом по 0,5 гола, но вот в первом розыгрыше «белые орлы» не справились с Италией и Португалией.
Сегодня тяжело отдать предпочтение одной из команд. Хозяева имеют серьёзный состав, но как пройдёт игра после перерыва в один год – неизвестно. Отдаю предпочтение такому варианту исхода, как ничья, на что и предлагаю заиграть ставку, при этом подстрахую её форой на гостей», — сказал Мостовой.
Делайте ставки в «Бетмастере»: конкурс на 300 000 рублей, бесплатное участие, статистика прогнозов и таблица лидеров. Подходит опытным игрокам, начинающим прогнозистам и тем, кто никогда не делал ставки.
- 4 сентября 2020
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:00
-
16:45
-
16:30
-
16:15
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:48
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:38
-
09:30
-
09:05
-
09:00
-
08:35
-
08:30
-
08:15
-
08:00
-
07:30
-
07:00
-
00:00
- 3 сентября 2020
-
23:56