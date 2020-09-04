Беларусь — Албания: прогноз Валерия Непомнящего на матч Лиги наций УЕФА

Известный тренер Валерий Непомнящий дал прогноз на матч Лиги наций Беларусь — Албания.



Ставка: Албания не проиграет за 1.50.



«В этой игре я отдаю преимущество сборной Албании. Белорусская сборная пока не убеждает своей игрой, а Албания – дерзкая, быстрая команда с хорошей атакой. Правда, это выездной матч для албанцев, поэтому можно подстраховаться и поставить на то, что они не проиграют.



У Албании выше класс игроков, многие «сборники» выступают в сильных европейских клубах. Команда Эдоардо Рейи хорошо скомплектована, есть в ней серьёзные имена.



Правда, можно отметить, что в сборной Беларуси почти все игроки выступают в своём чемпионате и поэтому находятся в хорошей форме, но всё равно класс команды сейчас не на том уровне, чтобы обыграть албанцев.



Не жду закрытого футбола, потому что у албанцев отчаянная команда, они хорошо играют в атаку, и это их козырь. Белорусам будет трудно сдержать атаку гостей», — сказал Непомнящий.



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