Беларусь — Албания: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч Лиги наций

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч Лиги наций Беларусь — Албания.

Ставка: Албания не проиграет + тотал меньше 2.5 мяча за коэффициент 1.80.

«Отбор на Евро-2020 в исполнении Беларуси даже провалом трудно назвать. Да, помимо Эстонии в группе были мощные голландцы и немцы, а также довольно крепкие ребята из Северной Ирландии. Однако четыре очка и четыре забитых гола при 16 пропущенных за восемь матчей – это совсем слабо.



Албания в Лиге наций провалилась, причём с треском. Получилось остаться в лиге С только из-за изменения регламента, но один забитый и восемь пропущенных мячей за четыре игры с шотландцами и Израилем тоже никуда не годятся. Разумеется, это последнее место.



Зато в отборочной группе к ближайшему чемпионату Европы албанцы показали себя весьма неплохо. Понятно, что тягаться с Францией и Турцией им не по силам. Однако 13 очков из 18 возможных за шесть игр с довольно крепкой Исландией и проходными Андоррой и Молдавией – результат заметный.



При этом сборная Албании за 10 туров забила аж 16 голов. Отметилась даже голом в ворота французов и отгрузила четыре исландцам. Довольно солидный послужной список, так что оборону сборной Беларуси ожидает серьёзное испытание.



Сейчас албанцы смотрятся предпочтительнее. Хорошей обороной они не обладают, но у белорусов явные проблемы не только с атакой. На наш взгляд, гости сумеют увезти очки из Минска в предстоящем поединке. Стоит проверить комбинированную ставку «Х2 + тотал меньше 3.5 мяча» за коэффициент 1.80».