Словакия — Чехия: ставка Константина Генича на матч Лиги наций УЕФА 4 сентября

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч Словакия — Чехия в 1-м туре Лиги наций.



Ставка: Чехия не проиграет и минимум 2 мяча в матче за 1.75.



«Дерби — словаки против чехов. Мне эту игру комментировать. Встреча пройдёт в Братиславе. Понятно, что все матчи пройдут без зрителей. Команды играли в рамках прошлой Лиги наций. И тогда оба раза Чехия была сильнее — 2:1 и 1:0. Плюс если брать все официальные матчи в XXI веке, а их было шесть, то чехи в пяти встречах не проигрывали. Если посмотреть на результаты, то два мяча минимум почти всегда забивают. 1:0 в прошлой Лиге наций — исключение.



У чехов команда очень бегущая, быстрая. Интересное молодое поколение у них выросло. По «Славии» в Лиге чемпионов мы могли это оценить, да и по другим клубам. У словаков не сыграет из-за определённых карантинных мер Марек Гамшик.



Чехия играет на выезде, но матч без зрителей. По составу, по кадрам, по игре Чехия точно не слабее. Раз уж результативно команды играют, то минимум два мяча мы увидим, но Чехия не проиграет. Мой вариант — «Чехия не проиграет и тотал больше 1,5 мяча» за очень приличный коэффициент 1.75», — сказал Генич.

Словакия — Чехия. Прогноз: Крал, Шик и Вацлик снова разберутся со Шкриньяром и Гамшиком За 11 последних очных встреч чехи одержали семь побед.