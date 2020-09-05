«Северсталь» — «Салават Юлаев»: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч КХЛ

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч КХЛ «Северсталь» — «Салават Юлаев».

Ставка: ИТБ 2.5 шайбы «Салавата Юлаева» за 1.73.

«Старт сезона соперникам удался: победы в основное время, пусть и непростые. «Сталевары» на своём льду дожали «Амур». Имели большое преимущество с первой минуты, но из-за слабой реализации и меньшинства к 39-й минуте проигрывали со счётом 2:4. Владислав Подъяпольский замёрз без работы и совсем не выручал.

Зато после смены вратаря дело пошло на лад. В оставшееся время состоялись четыре шайбы (6:4).



Справедливости ради, переоценивать успешный результат не стоит, поскольку дальневосточники играли полуторным составом из-за коронавируса. В субботу будет гораздо тяжелее. В Череповец пожалует «Салават Юлаев», который уже успел выиграть в Нижнем Новгороде у «Торпедо» (3:2). Уфимцы победили по делу, они дейстительно превзошли соперника и могли бы забить больше (выручал Андрей Тихомиров). Игру сделал Маркус Гранлунд: шустрый финн удивлял эффективностью в предсезонных встречах и продолжил делать то же самое в официальных. Гол и две передачи — шикарный дебют.



В остальном всё как ожидалось: атака бодрая, но ведущее звено пока не получает должной поддержки, Юха Метсола хорош, а оборона оставляет желать лучшего. Впрочем, про «Северсталь» можно сказать примерно то же самое. Череповчане стараются играть в атаку, а вот с защитой имеют серьёзные проблемы. Подбор исполнителей в этой линии откровенно слабоват.



Уфимцы традиционно комфортно чувствуют себя против соперников, которые стараются искать счастья у чужих ворот. Ну и разница в уровне голкиперов, конечно, внушительная. Потому ждём довольно бодрый хоккей, в котором индивидуальное мастерство гостей скажет решающее слово.



Шансы у «Северстали» появятся только в том случае, если она обойдётся минимальным количеством удалений и закроет ведущее звено клуба из Башкортостана. Верится в подобный расклад с трудом. Мы бы выбирали между победой «СЮ» в основное время за 2.03 и ИТБ 2.5 шайбы «Салавата Юлаева» за 1.73».