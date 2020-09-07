Австрия — Румыния: прогноз и ставка на матч Лиги наций УЕФА

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч Лиги наций Австрия — Румыния.

Ставка: победа Австрии за 1.75.

«Австрийцы находятся в первой группе лиги В с играбельными, но довольно колючими соперниками. Тут Северная Ирландия, Румыния и Норвегия. Однако, судя по матчу первого тура с норвежцами, можно сказать, что сборная Австрии является явным фаворитом.



Дело в том, что команда немецкого специалиста Франко Фоды обыграла скандинавов в гостях со счётом 2:1. Правда, тут стоит отметить, что преимущество гостей было сумасшедшим: 17-3 по ударам в сторону ворот, 4-1 по угловым и 60-40 по проценту владения мячом. Конечно, норвежцы не могли уйти с поля без боя, но австрийцы показали класс.



Румыния по праву считается у букмекеров аутсайдером. У Австрии и класс исполнителей выше, и физическая готовность, похоже, лучше. К тому же австрийская сборная ещё и дома будет играть. В общем, один к одному. Букмекеры справедливо считают её фаворитом. Так что вполне можно не мудрить и проверить лобовую победу хозяев за рабочий коэффициент 1.75.



При желании можно поднять потенциальный выигрыш комбинированной ставкой П1 + общий тотал больше 1.5 мяча. За такой вариант букмекеры предлагают уверенный коэффициент 2.17. Всё-таки румыны достаточно неплохо сыграли в прошлом матче, а у австрийцев оборона не самая надёжная. Обмен голами тут вполне вероятен».