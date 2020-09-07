Фрэнсис Тиафо — Даниил Медведев: прогноз и ставка на матч 4-го круга US Open

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч US Open Фрэнсис Тиафо — Даниил Медведев.

Ставка: тотал больше 32.5 гейма за 1.74.

«Фрэнсис Тиафо превосходит предыдущих оппонентов Даниила. Американцу всего 22 года, а он уже успел провести солидное время в топ-50. Правда, закрепиться не удалось, поскольку в последнее время результаты просели. По-прежнему не хватает стабильности: в удачный день может зацепиться с представителем топ-10, в неудачный проиграет малоизвестному теннисисту из второй сотни.



Соперники пересекались дважды, оба раза на харде в последние 13 месяцев. Медведев отдал всего один сет. Однако сейчас Тиафо находится в хорошей форме. Он одолел Андреаса Сеппи в четырёх сетах, выжил в триллере с Джоном Миллманом (дело дошло до пятой партии), а накануне на удивление легко закатал в корт крепкого Мартона Фучовича.



Тиафо уложился в два часа, отдав всего семь геймов. Мощной подачи и огромного количества эйсов от него нет смысла ждать, но вообще, Медведеву будет сложнее. Единственное, американец накануне при попытке отвесить дежурный комплимент ближайшему оппоненту выдал, что игра Даниила смотрится не очень, хотя тот попадает. Такие слова могут добавить фавориту мотивации.



В остальном Тиафо достаточно хорош, чтобы навязать бой и при доле везения даже зацепить один сет. Мы бы выбирали между тоталом больше 32.5 гейма за 1.74 и тоталом больше 3.5 партии за 2.02. Вариант посмелее — победа Медведева в четырёх сетах за 3.34».