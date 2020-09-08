Дания — Англия: трансляция матча Лиги наций 8 сентября, прогнозы и ставки букмекеров
Сегодня, 8 сентября, Дания примет Англию в матче 2-го тура Лиги наций УЕФА. Начало игры — в 21:45 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч! Футбол 1».
Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом гостей: поставить на победу сборной Англии в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.06. Успех Дании оценён букмекерами коэффициентом 3.54. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.54.
Букмекеры считают, что матч 2-го тура лиги А Дания — Англия не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.02, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.88. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.44. Гол гостей доступен в букмекерских конторах за 1.23.
Если обе команды забьют, зайдёт коэффициент 1.73.
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На старте Лиги наций сборная Англии находится в отличной физической форме.
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