«Динамо Мн» — «Ак Барс»: прогноз и ставка на матч КХЛ 9 сентября

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч КХЛ «Динамо Мн» — «Ак Барс».

Ставка: тотал больше 4.5 шайбы за 1.72.

«Минчане выходили на лёд лишь дважды, поскольку «Йокериту» присудили техническое поражение за отказ прилететь в Беларусь. Дальше «зубры» одержали яркую победу над «Барысом» (5:4 ОТ): вели с разницей в три шайбы после 40 минут, но позволили сопернику отыграться. Зато забрали в овертайм в первой же атаке.



Курс на бодрый хоккей с нервными концовками сохранился сутки спустя, теперь уже с «Салаватом Юлаевым». Хозяева повели 2:0 к восьмой минуте, но закрыть Маркуса Гранлунда не смогли. Юркий финн оформил дубль. Подопечные Крэйга Вудкрофта сняли вратаря и бились до конца, однако спастись не сумели (3:4).



У «Ак Барса» дебют сезона получился неровным. ЦСКА в гостях победили на тоненького, но по делу (3:2 ОТ). Затем провалились на своём льду с «Витязем» (0:4): снова быстро пропустили, ничего не создали в атаке. Хотя подобного счёта всё же не заслужили — один гол получили после рикошета, а ещё два в пустые ворота.



И в воскресенье дожали СКА (3:2 ОТ). Сюжет получился примерно тем же, что и у минчан: вели 2:0 к середине третьего периода, а дальше получили две шайбы. В овертайме всё же взяли верх, но осадок остался. Пока обеим командам не хватает концентрации и цельности. Они играют отрезками и достаточно часто удаляются.

Впрочем, для первой половины сентября это абсолютно нормально. Букмекеры считают казанцев явным фаворитом, что вполне логично. Состав у них действительно крепче, однако ошибки в обороне напрягают. У «Динамо» великолепные легионеры, так что Тимуру Билялову придётся нелегко.



В шести из семи предыдущих очных встреч на своём льду минчане забивали как минимум два раза. У «Ак Барса» пока далеко не всё получается в большинстве, но вообще атака тоже вполне бодрая. Потому проблемы с результативностью тут вряд ли возникнут. Мы бы выбирали между тоталом больше 4.5 шайбы за 1.72 и ставкой «обе команды забьют больше 1.5 гола» за 1.90".