«Динамо Мн» — «Ак Барс». Прогноз: Доус с Да Костой покажут класс, Паре и Козун ответят

Минчане забивали как минимум две шайбы в шести из семи последних домашних матчей с «Ак Барсом».

9 сентября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Динамо Мн» — «Ак Барс». Начало встречи — в 19:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом гостей: поставить на победу «Ак Барса» в основное время можно с коэффициентом 1.83, успех «Динамо» идёт за 4.15.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Динамо Мн» — «Ак Барс» 9 сентября 2020 года

Букмекеры уверены, что матч КХЛ «Динамо Минск» — «Ак Барс» 9 сентября будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.72, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.24. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.45.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Динамо Минск» — «Ак Барс» (09.09.2020)

Старт регулярного чемпионата КХЛ, как и планировалось, состоялся 2 сентября, хотя пандемия коронавируса наложила свой отпечаток. Лига разработала специальный протокол, за нарушение принятого положения по COVID-19 клубы будут наказывать техническим поражением. Раз в пять дней хоккеистам приходится проходить тесты.

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2 сентября отдали на откуп Кубку открытия КХЛ, а дальше регулярный чемпионат вошёл в привычную колею: игр много, в основном на лёд хоккеистам приходится выходить через день. Неделя позади, баланс сил потихоньку становится очевидным, а клубы прогрелись и постепенно набирают форму.

На 9 сентября запланированы сразу пять матчей. Три из них стартуют в 19:30 мск. В Минске местное «Динамо» будет выяснять отношения с «Ак Барсом». Соперники набрали в трёх встречах по четыре очка: две победы и одно поражение в основное время. Правда, тут есть нюанс.

Минчане выходили на лёд лишь дважды, поскольку «Йокериту» присудили техническое поражение за отказ прилететь в Беларусь. Дальше «зубры» одержали яркую победу над «Барысом» (5:4 ОТ): вели с разницей в три шайбы после 40 минут, но позволили сопернику отыграться. Зато забрали в овертайм в первой же атаке.

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Курс на бодрый хоккей с нервными концовками сохранился сутки спустя, теперь уже с «Салаватом Юлаевым». Хозяева повели 2:0 к восьмой минуте, но закрыть Маркуса Гранлунда не смогли. Юркий финн оформил дубль. Подопечные Крэйга Вудкрофта сняли вратаря и бились до конца, однако спастись не сумели (3:4).

У «Ак Барса» дебют сезона получился неровным. ЦСКА в гостях победили на тоненького, но по делу (3:2 ОТ). Затем провалились на своём льду с «Витязем» (0:4): снова быстро пропустили, ничего не создали в атаке. Хотя подобного счёта всё же не заслужили — один гол получили после рикошета, а ещё два в пустые ворота.

И в воскресенье дожали СКА (3:2 ОТ). Сюжет получился примерно тем же, что и у минчан: вели 2:0 к середине третьего периода, а дальше получили две шайбы. В овертайме всё же взяли верх, но осадок остался. Пока обеим командам не хватает концентрации и цельности. Они играют отрезками и достаточно часто удаляются.

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Впрочем, для первой половины сентября это абсолютно нормально. Букмекеры считают казанцев явным фаворитом, что вполне логично. Состав у них действительно крепче, однако ошибки в обороне напрягают. У «Динамо» великолепные легионеры, так что Тимуру Билялову придётся нелегко.

В шести из семи предыдущих очных встреч на своём льду минчане забивали как минимум два раза. У «Ак Барса» пока далеко не всё получается в большинстве, но вообще атака тоже вполне бодрая. Потому проблемы с результативностью тут вряд ли возникнут. Мы бы выбирали между тоталом больше 4.5 шайбы за 1.72 и ставкой «обе команды забьют больше 1.5 гола» за 1.90.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Динамо Мн» — «Ак Барс» 9 сентября 2020 года

Минчане показывают весёлый хоккей: легионеры тут замечательные и проблем с результативностью нет, а вот с защитой дела обстоят хуже. В шести из семи предыдущих домашних встреч с казанцами «Динамо» забивало не менее двух шайб. Пожалуй, проблем с результативностью тут не возникнет.

Ставка: тотал больше 4.5 шайбы за 1.72.