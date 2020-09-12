Осака — Азаренко: прямой эфир, где смотреть онлайн-трансляцию, по какому каналу покажут
12 сентября Наоми Осака — Виктория Азаренко сыграют в матче финала US Open. Начало — в 23:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал Eurosport.
Эксперты в прогнозах считают фаворитом Осаку, ставки на победу теннисистки из Японии принимаются с коэффициентом 1.71. Успех Азаренко оценён коэффициентом 2.46.
Аналитики считают, что финальный матч US Open Наоми Осака — Виктория Азаренко получится упорным: ставки на тотал больше 21.5 гейма принимаются за 1.91, тотал меньше 21.5 гейма оценён коэффициентом 2.10. Поставить на то, что в матче будет три сета, предлагается за 2.55.
Вероятность тай-брейка оценена в 3.10. Если в одном из сетов кто-то из теннисисток не выиграет ни гейма, сыграет коэффициент 11.50.
Наоми Осака — Виктория Азаренко. Прогноз на финал US Open-2020: гуляй, Беларусь!
Букмекеры считают японку фаворитом, но Азаренко в таком состоянии никто не страшен.
- 12 сентября 2020
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