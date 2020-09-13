ЦСКА — «Спартак»: прогноз Дмитрия Шнякина на матч 7-го тура РПЛ в Москве

Комментатор Дмитрий Шнякин дал прогноз на матч РПЛ ЦСКА — «Спартак».

Ставка: тотал больше 6 жёлтых карточек за 2.00.

«Ну вот мы и приплыли к дерби. Сразу после матчей национальных сборных в Лиге наций. Матч между ЦСКА и „Спартаком“ — это всегда интересно.



«Спартак» сейчас находится на первом месте в турнирной таблице (прогноз был сделан до матча «Ахмат» — «Сочи». — Прим. ред.). Это можно считать символом. Символом, например, борьбы с «Зенитом». «Спартак» ставит перед собой самые серьёзные задачи и пока с ними справляется. Однако и ЦСКА претендует на самые высокие места. Клуб покупает игроков и явно хочет вернуться в Лигу чемпионов.



Я вижу, что здесь будет много борьбы. Уровень напряжения будет запредельным. Вижу, что будет много жёлтых карточек. Команды сразу после сборных. Была пауза. Игру будет обслуживать Сергей Карасев. Это один из самых «жёлтых» арбитров РПЛ. Он легко раздает и жёлтые, и красные карточки. Статус дерби его абсолютно не смутит.



К тому же у «Спартака» довольно агрессивная игра с элементами прессинга. ЦСКА же много фолит. Эта команда делит пятое-шестое место РПЛ по совершённым нарушениям. ЦСКА фолит, срывая контратаки соперников, а «Спартак» умеет отлично контратаковать. Тедеско против Гончаренко — это всегда горячо. Поэтому мой прогноз — тотал жеёлтых карточек больше 6 с коэффициентом 2.00".