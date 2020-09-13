ЦСКА — «Спартак»: прогноз Валерия Непомнящего на матч 7-го тура чемпионата России

Известный тренер Валерий Непомнящий дал прогноз на матч РПЛ ЦСКА — «Спартак».
Ставка: обе забьют за 1.78.
«Понятно, что сейчас «Спартак» в порядке. Он лидирует в чемпионате, уверен в себе. Даже по интервью игроков чувствуется, что у них есть заряд побеждать в каждой игре. Этот психологический момент очень важен.
Сейчас почему-то принято считать, что «Спартак» изначально планирует играть чуть ли не вторым номером, отдавая территорию сопернику, а потом выходя в контратаку. Мне кажется, это не совсем верно, так как «Спартак» всегда играет в атаку, и нападение является его сильнейшей линией. Также нельзя ничего плохого сказать и об обороне команды Тедеско: пара защитников Жиго–Джикия сейчас, по-моему, лучшая в чемпионате. В любом случае козырь «Спартака» — это его атака, и я полагаю, что он будет стараться заставить «армейцев» действовать на своей половине поля.
В этой игре должен принять участие Александр Кокорин, но не факт, что он станет серьёзным усилением в этой игре, так как всё зависит от его нынешней формы. У него давным-давно нет игрового тонуса, этот матч может стать первым за последнее время, и у него будет переизбыток эмоций, адреналин будет зашкаливать. Возможно, всё это ему поможет, а может и нет. Не думаю, что он выйдет на замену по ходу матча. Я бы, наверное, в такой ситуации выпустил игрока с первых минут, потому что есть шанс его поменять, если он вдруг не попадёт в игру. Если Кокорин функционально готов, то он попадёт в стартовый состав.
ЦСКА сейчас переживает какие-то проблемы, связанные с игрой в обороне, тем более, скорее всего, за «армейцев» не сыграет Дивеев. У ЦСКА хорошая позиционная атака, и после недавних трансферов она должна стать ещё лучше. «Армейцы» умеют контролировать мяч перед штрафной соперника. Нужно дать время новым игрокам, чтобы они вошли в новую для них конструкцию, чтобы они друг к другу притёрлись, а для этого понадобятся 2-3 игры.
Против «Спартака», я думаю, что как минимум один раз ЦСКА сможет забить, но всё равно я немного склоняюсь в пользу «Спартака», у него больше шансов. А поставлю я на то, что обе команды смогут забить в этой игре. Если говорить об исходе матча, то здесь всё очень непредсказуемо».
- 13 сентября 2020
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