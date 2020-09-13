«Салават Юлаев» — «Авангард»: прогноз и ставка на матч КХЛ

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч КХЛ «Салават Юлаев» — «Авангард».

Ставка: «СЮ» не проиграет + тотал больше 3.5 гола за 2.20.

«Регулярный чемпионат омичи открыли четырьмя победами подряд. Все — в основное время, общий счёт пугает (15:3). Размялись на «Сибири» (1:0) и московском «Динамо» (2:1), а вот дальше пошла жара. Несчастный «Амур» получил восемь шайб (8:2), перебравший состав «Металлург» вытащил четыре (0:4). Вроде бы неудивительно, что букмекеры считают «Авангард» фаворитом даже на чужом льду. Но не всё так просто. «Салават Юлаев» тоже хорошо стартовал — шесть очков в четырёх встречах. Одолел «Торпедо» (3:2), разгромил «Северсталь» (4:1), дожал минское «Динамо» (4:3). Не получилось только со «Спартаком» (3:5).



Впрочем, там последний рубеж доверили Владиславу Сухачёву, который попросту не справился и пропустил пять шайб с 29 бросков. Естественно, против «Авангарда» с первых минут выйдет Юха Метсола. Шустрый финн прекрасно знает, как останавливать атаки «ястребов».



Но дело даже не в этом. Уфимцы получили трое суток на восстановление после выездной серии. Предыдущий матч они провели аж 9 сентября. А вот омичи в пятницу гостили в Магнитогорске. То есть подопечные Томи Лямся абсолютно точно не будут иметь проблем с энергией, а это уже половина дела.



И второй момент — болельщики. Трибуны в Уфе разрешено заполнить на 50%, а это целых 4 тыс. человек. Солидная поддержка. На наш взгляд, с учётом всех факторов шансы кажутся близкими к равным. Потому будем играть против линии. Победа «СЮ» с нулевой форой идёт за 2.08, а комбинированная ставка 1Х + тотал больше 3.5 шайбы — за 2.20.



Скучно быть не должно. Даже в минувшем розыгрыше Кубка Гагарина, где цена ошибки по умолчанию в разы выше, команды во всех шести случаях добрались до отметки в четыре гола».